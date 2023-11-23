Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı! Önüne gelen herkese saldırdı... Kimse onu sakinleştiremedi

MYNET-DIŞ HABERLER Şili'nin Santiago şehrinin dışındaki Pudahuel'deki Nuevo Pudahuel Havalimanı'nda ismi açıklanmayan bir kadın yolcunun hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülerde uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu düşünülen kadının havalimanının ortasında aniden koşmaya başlamadan önce durup saçlarını okşadığı ve ardından insanların üzerinde doğru hareket ettiği görüldü.

HAREKETLERİNE KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Havalimanının otoparkına giden kadın burada sağa sola koşarak çığlık atıp zıplamaya başladı. Bir erkeğin yanında yürümeye çalışan hiçbir şeyden haberi olmayan bir kadının at kuyruğunu yakalıyor ve kadını şiddetle yere çekerek düşürdü.

Eylemlerinden yorulan kadın polislerin kendisini tutuklamasından önce beton zemine yatarak dinlenmek istedi.Orta Avrupa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, daha sonra polis tarafından tutuklandı.