Görenler gösteri olduğunu zannetti! Ölüm anları böyle kaydedildi... 15 metreden düşerek hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Farmington bölgesindeki Lagoon Eğlence Parkı’nda kimliği belirtilmeyen 32 yaşındaki adamın teleferiğin güvenlik çubuğunda bir süre asılı kaldıktan sonra 15 metrelik yükseklikten düşmesi gündem yarattı. Utah'ın Gephardt Daily gazetesinin haberine göre parkta bulunan Lucy Grace Astilla isimli bir kadın kocasıyla birlikte bisiklet sürerken trajik olayı kaydetti.

“GÖSTERİ YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM”

Olayın kendisinde büyük bir travma yarattığını dile getiren Astilla, “Bunun bir gösteri olduğunu düşündüm. Ama sonrasında onu düşmekten kurtaracak ya da düşerken koruyacak herhangi bir ekipmanı olmadığını fark ettim. Her şey çok hızlı oldu. İnsanlar aralıksız bir şekilde çığlık atıyordu. O zamandan beri uyuyamıyorum” dedi.

Fox 13 Now'ın haberine göre hem polis hem de Lagoon sözcüsü, aracın arızalı görünmediğini söyledi . Olayın oluşum şekline ilişkin olarak araştırmalar devam ediyor.



