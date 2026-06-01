3500 yıllık miras Çal Karası Sempozyumu ile gün yüzüne çıkacak

Denizli’nin Çal ilçesinde bağcılık kültürünü, yerel üretimi, gastronomiyi ve doğayla iç içe deneyimleri bir araya getiren Çal Bağ Yolu öncülüğünde; Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak Çal Karası Sempozyumu, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

ÇAL KARASI İLK KEZ KENDİ SEMPOZYUMUNDA ELE ALINACAK

Bölgenin köklü bağcılık mirasını görünür kılmak ve Çal’ın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çal Karası üzümü ilk kez kendi adıyla düzenlenen bu kapsamlı sempozyumda tüm yönleriyle ele alınacak. Tarihi derinliği yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen 3.500 yıl öncesine ait üzüm çekirdekleriyle tescillenen ve adını doğrudan Çal’ın eşsiz teruarından alan Çal Karası üzümü, bu sempozyum vasıtasıyla tarih, bağcılık, önoloji ve turizm perspektiflerinden çok disiplinli bir yaklaşımla değerlendirilecek.

DÖRT ANA BAŞLIKTA BÖLGESEL KALKINMA KONUŞULACAK

Çal Gençlik Merkezi’nde gün boyunca devam edecek olan Çal Karası Sempozyumu; akademisyenleri, bağcıları, önologları, yerel üreticileri, turizm profesyonellerini ve kamu paydaşlarını tek bir çatı altında bir araya getirecek.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda; "Çal’daki Bağcılığın Tarihi Yolculuğu", "Bağcının Gözünden Çal Karası", "Önolog Gözünden Çal Karası" ve "Çal Karası’nın Bölgeye Katkıları" ana başlıklarıyla dört temel konuya odaklanılacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır