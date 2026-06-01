Fasulye ve nohutu ıslatırken suyuna karbonat atanlar dikkat! Uzmanlar uyardı

Evlerde sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan karbonat eklenmiş suda bekletme işlemi, baklagillerin daha hızlı yumuşamasını sağlıyor. Karbonat, suyun alkaliliğini artırarak fasulye ve nohutun kabuk yapısını gevşetiyor ve pişirme süresini önemli ölçüde kısaltıyor.

VİTAMİN KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Beslenme uzmanlarına göre karbonatın sağladığı bu avantajın bir bedeli bulunuyor. Özellikle B grubu vitaminler ile bazı antioksidan bileşikler alkali ortamda daha hızlı parçalanabiliyor. Bu durum, baklagillerin besin değerinin bir kısmını kaybetmesine neden olabilir.

DOĞAL YÖNTEMLER ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, karbonat yerine baklagillerin bol su içerisinde 8 ila 12 saat arasında bekletilmesini tavsiye ediyor.

Geleneksel ıslatma yöntemi hem pişirme süresini azaltıyor hem de gaz yapıcı bazı bileşiklerin uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Böylece besin değerleri daha iyi korunabiliyor.

HER KULLANIM ZARARLI DEĞİL

Karbonatın tamamen yasaklanması gereken bir yöntem olmadığı belirtilirken, sık ve yüksek miktarda kullanımın önerilmediği ifade edildi. Özellikle besin değerini korumak isteyenlerin karbonat kullanımını sınırlaması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlara göre fazla miktarda karbonat kullanılması yalnızca vitamin kaybına değil, baklagillerin dokusunda aşırı yumuşamaya ve lezzet değişimlerine de yol açabiliyor. Bu nedenle ölçülü davranılması ve mümkün olduğunca doğal yöntemlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.