Yıllarca yanlış bilindi! Doğru tüketildiğinde şifa kaynağı olabilir

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuyruk yağı, son yıllarda sağlıklı beslenme tartışmalarının da önemli başlıklarından biri haline geldi. İşte detaylar...

Sedef Karatay Bingül

Uzun yıllar boyunca yüksek yağ içeriği nedeniyle eleştirilen kuyruk yağı, günümüzde doğal yapısı ve içerdiği faydalı bileşenlerle yeniden ilgi görüyor. Uzmanlar, işlenmiş yağlar yerine doğal kaynaklardan elde edilen yağların dengeli tüketiminin sağlık açısından önemli avantajlar sağlayabileceğine dikkat çekti.

EKLEM VE KAS SAĞLIĞINA DESTEK

Kuyruk yağının en dikkat çeken özelliklerinden biri kas ve eklem sistemi üzerindeki olumlu etkileri olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki doğal yağ asitleri sayesinde kıkırdak dokusunun korunmasına yardımcı olduğu belirtilirken, eklem sıvılarının dengelenmesine de katkı sağladığı ifade ediliyor.

Özellikle romatizma, siyatik ve bel ağrısı gibi sorunlarla mücadele eden kişiler tarafından tercih edilen kuyruk yağı, bazı bölgelerde eritilerek ağrıyan bölgelere masaj yoluyla da uygulanıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Uzmanlara göre kuyruk yağı, içerdiği yararlı yağ asitleri sayesinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkıda bulunabilir. Özellikle kış aylarında sık görülen grip, nezle ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmeye yardımcı olabileceği belirtildi.

Hücrelerin zararlı etkenlerle mücadelesini destekleyen doğal bileşenler de kuyruk yağının öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Geçmişte damar tıkanıklığına yol açtığı düşüncesiyle eleştirilen kuyruk yağının, aslında Omega-9 yağ asitleri açısından zengin olduğu ifade ediliyor. Aynı yağ asidi zeytinyağında da bulunuyor.

Uzmanlar, kuyruk yağının doğal ve işlenmemiş haliyle, aşırıya kaçmadan tüketilmesi durumunda damar esnekliğinin korunmasına destek olabileceğini ve kolesterol dengesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Ancak kalp-damar hastalığı bulunan bireylerin tüketim miktarı konusunda doktor tavsiyesi alması gerektiği vurgulandı.

SİNDİRİM SİSTEMİNE KATKI SAĞLIYOR

Kuyruk yağının sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceği belirtildi. Mide ve bağırsak fonksiyonlarını destekleyen bazı doğal bileşenler içerdiği ifade edilen kuyruk yağının, sindirimi kolaylaştırmaya ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabileceği kaydediliyor.

Ayrıca diğer besinlerde bulunan vitamin ve minerallerin bağırsaklardan emilimini desteklediği de öne sürülüyor.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN DOĞAL DESTEK

İçeriğinde bulunan A, D, E ve K vitaminleri sayesinde kuyruk yağının cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturabileceği belirtildi. Cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olan bu doğal yağın, hücre yenilenmesini destekleyerek daha parlak ve esnek bir görünüm sağlayabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, düzenli ve dengeli tüketimin yaşlanma belirtilerinin yavaşlatılmasına da katkı sunabileceğini belirtti.

UZMANLARDAN ÖLÇÜLÜ TÜKETİM UYARISI

Her besinde olduğu gibi kuyruk yağında da aşırı tüketimin risk oluşturabileceğine dikkat çekildi. Özellikle hareketsiz yaşam sürenler, kilo kontrolü sağlamak isteyenler ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin porsiyon miktarına özen göstermesi gerektiği vurgulandı.

Kuyruk yağının faydalarından yararlanmak isteyenlerin, ölçülü tüketim ilkesini göz ardı etmemesi tavsiye ediliyor.

