37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Cezaevi günlüklerini açık açık anlattı! Konu sır gibi sakladığı eşine gelince...

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve yaklaşık olarak 5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın tahliyesi uzun süre tartışmalara neden oldu.

37 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni tahliyesinin ardından yaptıklarıyla da tepkilerin hedefi oldu. Nihal Candan şimdi de Armağan Çağlayan'ın YoTube programına konuk oldu ve cezaevi günlüklerini açık açık anlattı.

'Bir günde hayatım değişti' diyen Nihal Candan cezaevi için "Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu falan çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi. Beni asıl hayatta tutan, o savaş modunda kalabilmemi sağlayan açlıktı" dedi.

"E orada drug yok, alkol yok" diyen Nihal Candan, "Ben zaten alkol de kullanmıyorum, drug da kullanmıyorum. Orada denesem de antidepresanla bunu yapamazdım, aç kalmak çok daha easy'di bence" itirafında bulundu.

ÖZEL HAYATINI DA ANLATTI

Armağan Çağlayan, Candan'a tutuklanmadan hemen önce yaptığı nikahı sordu ve konuyu kocasına getirdi. 'Evli misiniz?' diyen Çağlayan'a Nihal Candan 'Evliyim ki. Ne evliyim. Evli olup bekar kalmayı çok denemiştim bu o işte.' diyerek yanıt verdi.

Çağlayan bunun üzerine; 'Cezaevinde hiç ziyarete gelmedi mi?' diye sordu. Candan 'Geldi başlarda. Çok da destek olduğu noktalar oldu. Sanırım onun anksiyeteleri benimkinden ağır bastı.' diyerek yanıt verdi.

Şu anda Çağlayan Adliyesi'nde staj yaptığını söyleyen Nihal Candan davasının devam ettiği ve iki-üç sene sürebileceğini de söyledi.

TEPKİ ÇEKTİ

Nihal Candan'ın konuk olduğu bu program kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'Bu nasıl yüzsüzlük', 'Birde Netflix belgeseli çekelim', 'Hâlâ insanların aklıyla dalga geçiyorlar' gibi yorumalr yapıldı.