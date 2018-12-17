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37 yaşında 38 çocuğu var

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ugandalı Mariam Nabatanzi, henüz 37 yaşında ama bugüne dek 42 çocuk dünyaya getirdi.

AFRİKA ülkesi Uganda'da yaşayan 38 yaşındaki Mariam Nabatanzi, aşırı doğurganlık hastalığından muzdarip…

12 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Nabatanzi'nin, en küçüğü 4 aylık en büyüğü ise 25 yaşında olmak üzere tam 38 çocuğu bulunuyor.

Nabatanzi çocuklarını 6'sı ikiz, 4'ü üçüz, 3'ü dördüz ve 2'si tek çocuk olarak dünyaya getirdi.

Eşi geçen yıl evi terk eden Nabatanzi, şifalı otlar satarak geçiniyor. 10'u kız 28'i erkek olan çocukların günlük gıda masrafı Türk Lirası'yla yaklaşık 100 TL'yi buluyor.

Çocuklar ayrıca günde 75 litre su tüketiyor. Doktorlar hayatını tehlikeye sokacağı gerekçesiyle Nabatanzi'yi kısırlaştıramıyor.


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Uganda doğurgan kadın mariam nabatanzi 37 çocuk

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