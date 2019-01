38 milyon dolarlık karışıklık! Romantik – komedi diye gittiler...

Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde gösterilen ve eleştirmenler tarafından 'zorlu' bir izleme deneyimi olarak değerlendirilen 'A Long Day's Journey Into Night' film 31 Aralık'ta vizyona girdi. Çin'de on binlerce seyirci 'A Long Day's Journey Into Night' filmini romantik-komedi zannedip sinemaya koştu. Film bir günde 38 milyon dolar hasılat yaptı. Sanat filmi çıkınca bazı seyirciler uyurken bazıları yarısında salonları terk etti.

Yönetmenliğini Bi Gan'ın yaptığı ve 10 yıl aradan sonra evine dönen ve eski aşkını arayan bir adamın öyküsünü anlatan film ilk gününde Hollywood yapımı Venom'u geride bırakıp 38 milyon dolar hasılat yaparak rekor kırdı. Bu başarıda filmin "2018'deki son gecenizi nasıl geçireceksiniz? Last Night On Earth'ü izleyerek mi yoksa yemekte mi?" sloganlı reklam kampanyasının ve Tik Tok'daki kısa videosunun büyük rolü oldu. Öyle ki 15 milyon dolarlık bilet gösterimden günler önce satıldı, sinemalar filmin gösterildiği salon sayısını arttırdı.

'ALDATILDIK'

Ancak ne olduysa filmi izleyen ilk seyircilerin çıkışta yaptıkları yorumlardan sonra oldu. Kendi içinde 2D'den 3D'ye geçiş yapan, 59 dakikalık tek planlık rüya sahnesiyle dikkat çeken filmle ilgili birçok seyirci kendilerini aldatılmış hissettiklerini söylüyordu: "Biz romantik-komedi diye gittik ama sıkıcı bir film çıktı!"