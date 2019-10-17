38 ülkede Dark Web ile mücadele etmek için operasyon başladı

337 kişinin tutuklandığı ilk operasyonda, Dark Web üzerinde çocuk pornografisi yayınlayan en büyük web sitesi çökertildi.Sitenin sahipleri ve kullanıcıları tespit edildi. Web sitesinin merkezinin Güney Kore olduğu tespit edilirken ülkede 300 kişi tutuklandı.

Dünya çapındaki tutuklamaların sayısı ise 337’yi buldu. İngiliz istihbaratının bu siteye dair ilgili kişileri aramaya devam ediyor. Yani operasyon devam edecek.

Söz konusu site, özel yöntemlere ulaşılan, linkleri gizli, Dark Web üzerinde yer alıyordu. Sitede 200 binden fazla çocuk pornografisi videosu yer alıyordu.

Siteyle ilgili kişilerin tutuklanması ise önemli bir gelişme. Bu olay, Dark Web’in kusursuz bir saklanma sağlamadığını ortaya koyuyor.

Söz konusu çocuk pornografisi sitesi kapatılırken, güvenlik güçleri sitenin girişine bir uyarı mesajı koydular: Mesajda sitenin İngiliz, ABD, Almanya ve Güney Kore istihbaratının ortak operasyonu ve diğer ülkelerin güvenlik birimlerinin iş birliği ile ele geçirildiğine dair bir mesaj bulunuyor.

Siteye girip bu mesajı görenlerin adreslerinin ise güvenlik kuvvetlerinin eline geçtiği anlaşılıyor.

Huawei out, Xiaomi in!

