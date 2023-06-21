38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmaya hiç niyeti yok! Şimdi de Guinness Dünya Rekorları'na girdi...

Futbolculuk kariyeriyle birçok ilki başararak rekorların altına imza atan Cristiano Ronaldo, milli takımda da bir dönüm noktasını daha aştı. Portekiz Milli Takımı'nda 200. maçına çıkan Ronaldo, Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

İZLANDA KARŞISINDA 200. MAÇINA ÇIKTI

Cristiano Ronaldo, EURO 2024 Elemeleri J Grubu maçında İzlanda ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 200. maçını devirmiş oldu. Bu alanda Cristiano Ronaldo'ya en yakın isim ise Kuveyt ile 196 maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu Bader Al-Mutawa.

"ULAŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Ronaldo, "Oynadığım 200. maç ülkeme duyduğum sevgiyi kanıtlıyor. Benim için son derece önemli bir kilometre taşı. Bu, çok şey ifade ediyor. Çok gurur duyuyorum çünkü bu asla ulaşabileceğimi düşünmediğim bir şeydi. Rekorlar kırmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİ RONALDO GETİRDİ

dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.



