3D yazıcı ile üretilen insan korneaları umut ışığı oldu

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden mühendisler ve araştırmacılar, sağlıklı bir donörün korneasından alınan kök hücrelerle kollajen gibi yapay proteinleri karıştırdılar. Bu şekilde 3D yazıcı ile dünyanın ilk gerçek insan kornealarını oluşturmayı başardılar.

Tıp endüstrisinde kornea nakline talep büyük ancak ameliyat isteyenler için çok uzun bir bekleme listesi var. Bu listeleri kısaltmak isteyen ekip, yapay korneaları oluşturmak için sağlıklı bir donörden kornea kök hücreleri alarak, örneği aljinat ve kollajen ile karıştırdı. Sonuç olarak, 3D biyo-yazıcı kullanılarak kornea şekline getirilebilen bir 'biyo-mürekkep' elde ettiler.

15 MİLYONDAN FAZLA TALEP VAR

Kornea, gözün ön tarafındaki en dış tabakadır. Hastalık veya yaralanma nedeniyle hasar görürse, bir kişi görme sorunları yaşayabilir veya hatta görüşlerini kaybedebilir. İşlemeyen bir kornea için tek tedavi kornea naklidir. Ancak her ne kadar 15 milyondan fazla insan donör korneaya ihtiyaç duysa da, her yıl sadece 44.000 nakil yapılmaktadır – bu talep, arzdan çok daha fazladır.