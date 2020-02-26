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3D yazıcı ile üretilen insan korneaları umut ışığı oldu

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Newcastle Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yeni bir teknikle yaptıkları işlemde biyolojik bir madde, 3D biyo yazıcıyla insan korneasına dönüştürülebiliyor. Test aşamasında olan teknolojinin uygulanabilir hale gelmesiyle kornea nakilleri sorun olmaktan çıkacak.

3D yazıcı ile üretilen insan korneaları umut ışığı oldu

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden mühendisler ve araştırmacılar, sağlıklı bir donörün korneasından alınan kök hücrelerle kollajen gibi yapay proteinleri karıştırdılar. Bu şekilde 3D yazıcı ile dünyanın ilk gerçek insan kornealarını oluşturmayı başardılar.

Tıp endüstrisinde kornea nakline talep büyük ancak ameliyat isteyenler için çok uzun bir bekleme listesi var. Bu listeleri kısaltmak isteyen ekip, yapay korneaları oluşturmak için sağlıklı bir donörden kornea kök hücreleri alarak, örneği aljinat ve kollajen ile karıştırdı. Sonuç olarak, 3D biyo-yazıcı kullanılarak kornea şekline getirilebilen bir 'biyo-mürekkep' elde ettiler.

15 MİLYONDAN FAZLA TALEP VAR

Kornea, gözün ön tarafındaki en dış tabakadır. Hastalık veya yaralanma nedeniyle hasar görürse, bir kişi görme sorunları yaşayabilir veya hatta görüşlerini kaybedebilir. İşlemeyen bir kornea için tek tedavi kornea naklidir. Ancak her ne kadar 15 milyondan fazla insan donör korneaya ihtiyaç duysa da, her yıl sadece 44.000 nakil yapılmaktadır – bu talep, arzdan çok daha fazladır.

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Çalışmanın baş araştırmacısı, Newcastle Üniversitesi Doku Mühendisliği Profesörü Che Connon, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Dünya çapında birçok ekip bu süreci uygulanabilir kılmak için ideal biyo-mürekkebi oluşturmaya çalışıyor. Aljinat ve kollajenin bir kombinasyonu olan özel jellerimiz, kök hücreleri canlı tutarken, şeklini koruyacak kadar sert, ancak bir 3D yazıcıdan çıkabilecek kadar yumuşak bir malzeme ortaya çıkarıyor.

Korneaların üretim sürecini gösteren video…


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Anahtar Kelimeler:
3d yazıcı,

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