4-0'lık Trabzonspor İstanbulspor galibiyetin önüne geçti! Herkes maçı unuttu o ismi arıyor

Süper Lig'in 20. haftasın maçında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla bordo-mavililer olurken, ekranlara yansıyan bir kare mücadelenin de önüne geçti.

Konuk ekip İstanbulspor'da takımını desteklemek üzere yalnızca 1 taraf deplasman tribünündeki yerini alırken, yayıncı kuruluş kameraları o kişiyi ekranlara getirdi.

TEK BAŞINA DESTEKLEDİ!

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar 90 dakika boyunca takımına destek verdi.

O İSMİ ARAMAYA BAŞLADILAR!

Görüntünün ekrana yansıması sonrası sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, birçok kullanıcı taraftara ulaşabilmek için çalışmalara başladı.

İŞTE O KARE...



