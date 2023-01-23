4-0'lık Trabzonspor İstanbulspor galibiyetin önüne geçti! Herkes maçı unuttu o ismi arıyor

Süper Lig'in 20. haftasın maçında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla bordo-mavililer olurken, ekranlara yansıyan bir kare mücadelenin de önüne geçti.
Konuk ekip İstanbulspor'da takımını desteklemek üzere yalnızca 1 taraf deplasman tribünündeki yerini alırken, yayıncı kuruluş kameraları o kişiyi ekranlara getirdi.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar 90 dakika boyunca takımına destek verdi.
Görüntünün ekrana yansıması sonrası sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, birçok kullanıcı taraftara ulaşabilmek için çalışmalara başladı.