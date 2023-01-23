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4-0'lık Trabzonspor İstanbulspor galibiyetin önüne geçti! Herkes maçı unuttu o ismi arıyor

23.01.2023 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan Trabzonspor ve İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma ile sürdü. Karşılaşmada gülen taraf 4-0'lık skorla Karadeniz ekibi olurken, karşılaşmada ekranlara yansıyan bir an adeta karşılaşmanın önüne geçti. İşte detaylar...

4-0'lık Trabzonspor İstanbulspor galibiyetin önüne geçti! Herkes maçı unuttu o ismi arıyor

Süper Lig'in 20. haftasın maçında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla bordo-mavililer olurken, ekranlara yansıyan bir kare mücadelenin de önüne geçti.

Konuk ekip İstanbulspor'da takımını desteklemek üzere yalnızca 1 taraf deplasman tribünündeki yerini alırken, yayıncı kuruluş kameraları o kişiyi ekranlara getirdi.

TEK BAŞINA DESTEKLEDİ!

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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar 90 dakika boyunca takımına destek verdi.

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O İSMİ ARAMAYA BAŞLADILAR!

Görüntünün ekrana yansıması sonrası sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, birçok kullanıcı taraftara ulaşabilmek için çalışmalara başladı.

İŞTE O KARE...

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