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4.800 MHz bellek tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 27.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Corsair, oyuncuların hayallerini süsleyecek olan 4.800 MHz RAM’lerini tanıttı. RGB aydınlatma ile gelen bu RAM’ler, sunduğu performansın yanında fiyatı ile de çok konuşulacak.

4.800 MHz bellek tanıtıldı

Oyuncular için üretmiş olduğu donanımlar ile büyük beğeni toplayan Corsair, bugün RAM sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan ürünlerini tanıttı. Yine oyuncu odaklı olan bu RAM’ler 4.800 MHz hızı ile dikkat çekiyor.

Dominator Platinum RGB adı altında üretilen RAM’ler, 10 katmanlı baskılı devre kartına sahip. Bu sayede yüksek performanslar oyunculara sunuyor.
3.000 MHz ve 4.800 MHz sürümleri bulunan ve overclock imkanına sahip olan Dominator Platinum RGB RAM’lerde 12 adet Capellix RGB LED‘ler kullanılıyor. Bu LED’lerin renkleri Corsair’in Windows uygulaması ile değiştirilebiliyor.

Daha az güç tüketen Corsair Dominator Platinum RGB RAM serisinin iki farklı modeli bulunuyor. Dominator Platinum RGB 3.000 MHz 16 GB (8X2) fiyatı 159.99 dolar olarak açıklandı. Dominator Platinum RGB’nin 4.800 MHz sürümü ise 864.99 dolar fiyata sahip. 128 GB RAM kurulumu ise tam 1.564 dolar fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Corsair ram

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