Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde 22 yıldır sigara içilmiyor. Köy muhtarı Mahmut Sezer'in öncülüğünde 22 yıl önce başlatılan uygulama, Ortaöz köyü ve bağlı 3 mahalledeki vatandaşın ortak mücadelesiyle yıllardır sürdürülüyor.

40 haneli köyün girişinde de ziyaretçileri, "Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz" tabelası karşılıyor. Köydeki açık ve kapalı alanlarda sigara içilmesine izin vermeyen köy sakinleri, herkese örnek oluyor.

Köy muhtarı Sezer, 22 yıl önce bu uygulamayı başlattıklarında herkesin karşı çıktığını ama daha sonra tüm vatandaşların sigarayı bıraktığını söyledi.

"KÖYE GELENLER MEMNUN"

Köyde 22 yıldır sigara içmenin yasak olduğunu belirten Ortaöz köyü muhtarı Mahmut Sezer, "22 yol önce çok büyük mücadelelerle sigarayla ilgili başlattığımız durumu başarıyla gerçekleştirdik. Tüm komşuların, arkadaşların yardımıyla bunun üstesinden geldik. Köy sınırları içerisinde sadece kapalı alanlarda değil, açık alanlarda da sigara içirtmiyoruz. Köye gelenler de bundan memnunlar. Sigara içenler bile tabelaları gördüğü zaman ya da biz söyleyince sigaralarını ceplerine koyuyor. Herkes zaten duydu, saygı gösteriyorlar" dedi.

"KAÇAK ŞEKİLDE İÇENLER OLDU"

İlk zamanlarda uygulamaya bazı vatandaşların tepki gösterdiğini anlatan Sezer, "Çok tepki aldık. Hatta öyle kaçak şekilde içenler oldu ki gelip o levhaların altında kümelenip sigaraları yaktılar. Hemen bunları da haber yaptık. Biz de şikayet ettik. Jandarma bile ilgilendi. Zaman içerisinde bunlar da unutuldu. Her geçen yıl devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herkes artık buranın sigara içilmeyen köy olduğunu öğrendi ve alıştı" diye konuştu.

"GENÇLERLE ÇOK MÜCADELE VERİYORUZ"

Kendisinin de 30 yıl sigara kullandığını belirten Sezer, "Ben 30 yıl sigara içtim. Çalıştığım iş yerinde genel müdür gelir kontrol ederdi. 'Gene mi sigara içiyorsun' diyecek diye aklım çıkardı. Onun için oradayken bırakmıştım. Buraya gelince de aynı mücadeleyi sürdürdük. Yazları çok genç geliyor. Gençlerle çok mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

"HER TARAF TERTEMİZ"

Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da sigarayı bırakabilmek için kendilerinden destek istediklerini anlatan Sezer, "Birlikte bıraktık. Burada KOAH hastaları vardı, makineye bağlı olanlar vardı. Hava almak için makineye bağlanıyor ama çıkar çıkmaz hemen sigarayı yakıyor. Onları da örnek gösterdik. Bu kadar temiz havanın içerisinde sigara içilmesi herkese zarar veriyordu. Çok şükür bundan da kurtuldular. Ben devam ettiğim müddetçe bu uygulama böyle devam edecek. Kimse bizim gözümüzün önünde açıkta sigara içemez. Hangi mahalleme gidersen git, her taraf tertemiz" ifadelerini kullandı.

"ALLAH HERKESE BÖYLE SİGARA İÇİLMEYEN BİR ORTAM NASİP ETSİN"

Köy sakinlerinden Selfinaz Doğan da 49 yıllık eşi Murat Doğan'ın kendisi için sigarayı bıraktığını anlatarak, "Doktor, eşimin sigara içmemesi gerektiğini söyledi. Kanımda nikotin olduğunu öğrenince eşim de bırakmaya karar verdi. 2004 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde benim için sigarayı bıraktı. Evimiz tertemiz. Hiç duman, is olmuyor. Allah herkese böyle sigara içilmeyen bir ortam nasip etsin" dedi.

Murat Doğan ise eşi sayesinde sigarayı bıraktığını ve bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sigarayı bıraktıktan sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını söyleyen Doğan, herkese sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmalarını tavsiye etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır