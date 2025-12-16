Mynet Trend

4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyveler bulundu! 77 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Kayseri’de Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri kazılarında, yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait kurutulmuş meyveler bulundu. Elma ve üzümün yanı sıra Anadolu’da daha önce rastlanmayan kızılcık kurutmasının da ortaya çıkarıldığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bulguların Anadolu’da meyve kurutma geleneğinin çok eskiye dayandığını gösterdiğini söyledi.

Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde yapılan kazılarda elma, üzüm gibi meyveler kurutulmuş halde bulundu.

4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyveler bulundu! 77 yıl sonra bir ilk gerçekleşti 1

"1948 YILINDA BAŞLAYAN KAZILARDA KURUTULMUŞ MEYVELER BULUNDU"

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor. 1948 yılında başlayan ve aralıksız devam eden kazılarda kurutulmuş meyveler de bulundu.

4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyveler bulundu! 77 yıl sonra bir ilk gerçekleşti 2

4 BİN 500 YIL ÖNCESİ

Bulunan meyvelerin Anadolu botaniğine katkı sunacağını ifade eden Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesindeki alanlarda yaptığımız çalışmalarda, kutsal oda olabilecek bir mekan araştırdık. Bu odanın içinde önceki sezonlarda çok sayıda tanrı, tanrıça tasvirlerini taşıyan figürler bulmuştuk. İkinci odada da aynı şekilde çok sayıda figürler gelmeye başladı. Bunların yanında büyük ihtimalle hasır sepetlere konulmuş ya da bez torbalar içinde çok sayıda kurutulmuş meyve de bulduk."

4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyveler bulundu! 77 yıl sonra bir ilk gerçekleşti 3

"KIZILCIK KURUTMASINA ANADOLU’DA ÇOK RASTLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Kulakoğlu, "Kurutulmuş meyveler arasında net olarak söyleyebileceklerimiz; küçük elma, üzüm ve kızılcık meyvelerinin kurutulmuş bir biçimde bulduk. Bunların günlük hayatta kullanılmış olmasını beklersiniz ama bu meyveler muhtemelen törenler sırasında tüketilen meyve kurularıydı. Üstelik meyve kurusu Kayseri’de hala popülerdir. Bütün dönemlerde elma, üzüm kurutulur. Kızılcık kurutmasına Anadolu’da çok rastlamak mümkün değil, hatta şimdiye kadar yoktu. Bunları bizim paleobotanik ekibimiz kimliklendirdi, ne tür cins olduğunu onlar söyledi. Bence Anadolu’nun botaniğine ve meyve türlerine bir katkı yapacağını düşünüyorum" dedi.

4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyveler bulundu! 77 yıl sonra bir ilk gerçekleşti 4

4 bin 500 yıllık kurutulmuş meyveler bulundu! 77 yıl sonra bir ilk gerçekleşti 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

