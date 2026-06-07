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4 bin yıl öncesine ait insan kemikleri bulundu: Yamyamlar yemiş!

İngiltere'de yarım asır önce bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan yeni incelemeler, 4 bin yıl önce yaşanan korkunç bir katliamı ortaya çıkardı. Uzmanlar, en az 37 kişinin öldürüldüğünü, parçalandığını ve bazı kurbanların yenildiğini belirledi. İşte haberin detayları:

4 bin yıl öncesine ait insan kemikleri bulundu: Yamyamlar yemiş!
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de yaklaşık 50 yıl önce bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan yeni araştırma, tarih öncesi dönemin en korkunç olaylarından birini gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, en az 37 kişinin acımasızca katledildiğini ve kurbanlardan bazılarının öldürüldükten sonra yenildiğini belirledi.

İngiltere'nin Somerset bölgesindeki Charterhouse Warren'da bulunan insan kalıntıları, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. İlk kez 1970'li yıllarda keşfedilen kemikler üzerinde yapılan kapsamlı inceleme, MÖ 2200-2000 yılları arasında yaşanan büyük bir katliamı ortaya çıkardı.

KADIN, ERKEK VE ÇOCUKLAR AYNI KUYUYA ATILDI

Araştırmacılar, doğal bir kuyunun dibinde bulunan kalıntıların en az 37 kişiye ait olduğunu tespit etti. Kurbanlar arasında kadınlar, erkekler ve çok sayıda çocuk bulunuyor. İncelemeler, topluluğun neredeyse tamamen yok edildiğini gösteriyor.

Kemiklerin yaklaşık yarısının çocuklara ait olması, bütün bir yerleşimin tek bir saldırıda ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

4 bin yıl öncesine ait insan kemikleri bulundu: Yamyamlar yemiş! 1

KEMİKLERDE YAMYAMLIK İZLERİ BULUNDU

Bilim insanlarının yaptığı analizlerde bazı kurbanların ölümden sonra parçalandığı ortaya çıktı. Kol ve bacak kemiklerinin iliğe ulaşmak amacıyla kırıldığı, el ve ayak kemiklerinde ise insan dişleriyle oluştuğu düşünülen çiğneme izleri bulundu.

Ayrıca birçok kurbanın kafatasında ölümcül darbelerin izlerine rastlandı. Uzmanlar, bunun yalnızca bir katliam değil, aynı zamanda yamyamlık vakası olduğuna işaret ettiğini belirtti.

"TARİH ÖNCESİNİN EN KANLI KATLİAMI"

Araştırmanın başyazarı ve Oxford Üniversitesi'nden arkeolog Rick Schulting, bugüne kadar Britanya tarih öncesinde bu ölçekte bir şiddet olayına rastlanmadığını söyledi.

Schulting, "Erken Tunç Çağı Britanyası genellikle ticaret, tarım ve cenaze gelenekleriyle biliniyor. Bu döneme ait böylesine büyük çaplı bir katliam ve şiddet örneği daha önce görülmedi" dedi.

AMAÇ KORKU SALMAK OLABİLİR

Araştırmacılar, saldırının yalnızca öldürmek için değil, çevredeki topluluklara gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Kurbanların parçalanması ve bazılarının yenilmesi, dönemin insanlarına korku salmayı hedefleyen bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kemik Yamyam
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