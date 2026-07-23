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"4 kere hacca gidip geldim" diyen gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı

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Gökçen Kökden

Bir dönem gerçekleştirdiği gasp olayının ardından söylediği "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Adanalı Hüseyin Taşkıran, cezaevinden çıktı. Tahliye sonrası ilk kez konuşan Taşkıran, sosyal medyada kendi kimliğini kullanarak ün kazandığını öne sürdüğü bir kişiye sert tepki gösterdi. "Gerçek Gaspçı Hüseyin benim" diyen Taşkıran, takipçilerini uyararak hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Gerçekleştirdiği gaspın ardından söylediği "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle yıllar önce sosyal medyada tanınan gelen Hüseyin Taşkıran, cezaevinden çıktı. 2015 yılından bu yana cezaevinde bulunan Hüseyin Taşkıran, cezasının tamamlanmasına kısa süre kala 11 günlük izinle dışarı çıktı.

"4 kere hacca gidip geldim" diyen gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı 1

Tahliye izninin ardından açıklama yapan Taşkıran, yıllardır sosyal medyada kendi ismini ve geçmişini kullanarak içerik üreten bir kişinin haksız kazanç elde ettiğini iddia etti. Taşkıran, özellikle "Yaso" lakabıyla bilinen Yahya Karataş'ın kendisinin yerine geçtiğini ve bu sayede tanındığını öne sürdü.

"GERÇEK GASPÇI HÜSEYİN BENİM"

Sosyal medyada ve bazı haberlerde kendisinin hacca gittiğine yönelik paylaşımlar gördüğünü belirten Taşkıran, bu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Gerçek Gaspçı Hüseyin benim, aha dayıya sorun." diyen Taşkıran, kamuoyunda oluşan yanlış algının düzeltilmesini istedi.

"BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPIYOR"

"4 kere hacca gidip geldim" diyen gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı 2

Kendisini taklit ederek sosyal medyada para kazanıldığını iddia eden Taşkıran, şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü olmak güzel bir şey ama biri benim üzerimden prim yapıyor. İsmi Yahya Karataş. Hacca gitmiş gibi videolar çekiyor, benim fotoğraflarımla kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' diyor. Ben cezaevindeyken benim yerime geçmiş. İnsanları yanıltıyor ve benim ismim üzerinden para kazanıyor." Taşkıran, takipçilerine söz konusu kişiye itibar etmemeleri çağrısında bulunarak maddi ve manevi tazminat davası açacağını da duyurdu.

"YENİ SKEÇLER ÇEKECEĞİM"

Cezasının tamamen sona ermesinin ardından sosyal medyada yeniden aktif olmayı planladığını söyleyen Taşkıran, yeni içerikler hazırlayacağını açıkladı. Tahliye olduktan sonra skeç videoları çekmeyi düşündüğünü belirten Taşkıran, kendisini sevenlerden destek istedi.

"GERÇEK HAC ZİYARETİMİ YAPACAĞIM"

Yıllar önce söylediği "4 kere hacca gidip geldim" sözleriyle hafızalara kazınan Taşkıran, bu kez gerçek bir hac ziyareti yapmak istediğini dile getirdi.

"Allah nasip eder de cezam tamamen biter çıkarsam, gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim." diyen Taşkıran, sözlerini takipçilerine teşekkür ederek tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
utanmada kalmamış adam gasp yapıyor, ünlü oldum diyor.
Nasıl bir ülke olduk anlamak zor. Adam dindar gaspçı şayet doğruysa ve adı sahte biri kullansa bile fonomen olmuş. Bu insan kalitesi ile bu yönetim bize fazla bile. Beterine mahkumuz. Gelde bu ülkeden bu insanlardan ve bu yönetim tarzından kaçma...
Gerçek Kara Bela bu demekki 🤣🤣🤣
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