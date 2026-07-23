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Tatile gitti, döndüğünde evinin çalındığını öğrendi! "Bütün paramı eve yatırmıştım"

Adana'da öğretmen Burcu Güven'in Bali'de tatildeyken yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki ‘tiny house'u çalındı. Tatilden dönünce arkadaşıyla konuşurken taşınabilir evinin çalındığını öğrenen öğretmen, bulunması için yardım istedi.

Tatile gitti, döndüğünde evinin çalındığını öğrendi! "Bütün paramı eve yatırmıştım"

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de 7 Haziran'da meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki öğretmen Burcu Güven'e ait yaklaşık 1 milyon 650 bin lira değerindeki ‘tiny house', kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bulunduğu yerden çalındı.

Tatile gitti, döndüğünde evinin çalındığını öğrendi! "Bütün paramı eve yatırmıştım" 1

TATİLDE ÖĞRENDİ

Olay sırasında Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olduğu öğrenilen Güven, ‘tiny house'un yerinde olmadığını 30 Haziran'da arkadaşının haber vermesi üzerine öğrendi. Yapılan araştırmada ise ‘tiny house'un 7 Haziran'dan itibaren bulunduğu alanda olmadığı belirlendi. Güven ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Gazetecilere konuşan Burcu Güven, taşınabilir evinin biran önce bulunmasını istediğini anlatarak, "Ocak ayında tiny house aldık ve aldığımız yerde bıraktık. Arsadaki yerimiz hazır olmadığı için çok fazla getir-götür yapmak istemedik. Bize anlatılana göre 7 Haziran'da çalınmış. Ben arkadaşımla konuşurken ‘tiny house için çok güzel şeyler aldım' dedim. O da ‘Burcu hayırlı olsun, arsaya götürmüşsünüz, yerinde yok' deyince çalındığını öğrendim" dedi.

Tatile gitti, döndüğünde evinin çalındığını öğrendi! "Bütün paramı eve yatırmıştım" 2

"TÜM PARAMIZI YATIRMIŞTIK"

Hayallerinin çalındığını anlatan Güven, "Arsa hazır olunca yerine götürecektik. Çalındığını öğrenip ve görünce çok kötü olduk. O sadece bizim evimiz değil, hayalimizdi. Bütün paramızı oraya yatırdık. Gerçekten çok üzgünüm. Polisten haber bekliyoruz şu anda" diye konuştu.

Tatile gitti, döndüğünde evinin çalındığını öğrendi! "Bütün paramı eve yatırmıştım" 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana tatil bali ev almak tiny house
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu tiny houseları da numaralandırılıp kaydedilmesi lazım
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