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4 kez YKS'de başarısız olmuştu! 5. YKS denemesinde annesi umut oldu: "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım"

Bayburt’ta berberlik yaparak geçimini sağlayan Yalçın Akdeniz, dört kez denediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bu yıl beşinci kez şansını denedi ve sonunda hayalini kurduğu puana ulaştı. Sınav öncesinde annesinin ayet ve sureler okuyarak hazırladığı okunmuş suyu manevi destek olarak yanında götüren Akdeniz, "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım" sözleriyle kararlılığını ortaya koymuştu.

4 kez YKS'de başarısız olmuştu! 5. YKS denemesinde annesi umut oldu: "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım"

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumlarına annesinin okunmuş suyuyla giden Akdeniz, sınav öncesinde "Annemin okunmuş suyuyla geldim. Bu sefer başaracağım. Bu sene sınava tam beşinci kez gireceğim. Allah izin, fırsat verirse Spor Yönetimini kazanacağım" ifadelerini kullanmış, kullandığı sözlerle akıllara kazınmıştı.

4 kez YKS de başarısız olmuştu! 5. YKS denemesinde annesi umut oldu: "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım" 1

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akdeniz, annesinin okunmuş suyuyla beşinci defa girdiği sınavda başarıyı yakaladı.

4 kez YKS de başarısız olmuştu! 5. YKS denemesinde annesi umut oldu: "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım" 2

"BEŞİNCİ KEZ YKS’YE GİRDİM, ANNEMİN DUALARI YETTİ"

Annesinin dualarına inandığını ve sınav günü manevi olarak daha güçlü hissettiğini söyleyen Akdeniz, "Bu sene beşinci kez YKS’ye girdim. Sınava annemin okunmuş suyuyla gittim. Çok şükür okunmuş su bu yıl beni rahatlattı. Annemin duaları yetti. Aldığım puan Spor Yönetimi bölümü için yeterli oldu. Tercihler açıklandığında bu bölüme yerleşmeyi umut ediyorum. Bu sefer çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah nasip olursa, annemin okunmuş suyunun kerametini göreceğiz" dedi.

4 kez YKS de başarısız olmuştu! 5. YKS denemesinde annesi umut oldu: "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım" 3

"OKUNMUŞ SU İÇİMİZİ RAHATLATTI AMA ÖNEMLİ OLAN TEK ŞEY ÇALIŞMAKMIŞ"

Akdeniz, başarının yalnızca maneviyata değil, düzenli çalışmaya da bağlı olduğunu vurgulayarak, "İşten fırsat buldukça ders çalışmaya gayret gösterdim. Kitaplar aldım, soru çözdüm. Soru çözme tecrübem gelişti, bu tecrübe güzeldi. Önceki dört sınavda o kadar çok soru gördüm ki soru okuma ve çözme yöntemim gelişti. Başarının sırrı çalışmaktır. İlk denemelerimde bu kadar ciddiye almamıştım. Ciddiye alınca, konulara ve sorulara biraz bakınca yapılabiliyor. Tabii annemin okunmuş suyu biraz içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum, çalışmadan hiçbir şey başarılamaz. Önemli olan tek şey çalışmakmış" ifadelerini kullandı.

4 kez YKS de başarısız olmuştu! 5. YKS denemesinde annesi umut oldu: "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım" 4

Dört kez başarısızlıkla sonuçlanan sınav macerasının ardından beşinci denemesinde hem annesinin duaları hem de kendi emeğiyle başarıya ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi bölümüne yerleşerek yıllardır süren mücadelesini sonlandırmayı hedefliyor.

4 kez YKS de başarısız olmuştu! 5. YKS denemesinde annesi umut oldu: "Annemin okunmuş suyuyla geldim, bu sefer başaracağım" 5

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Üniversite sınavı YKS sonuçları yks TYT - AYT - YDT sınavları
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