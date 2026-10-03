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4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var

Avrupa'nın en sıra dışı yollarından biri, gelgit nedeniyle günde iki kez okyanusun derinliklerine gömülerek tamamen sular altında kalıyor. Sular çekildiğinde yeniden ortaya çıkan yol, yalnızca belirli saatlerde araç trafiğine açılıyor. Gelgit başladığında ise geçit kısa sürede yeniden denizin altında kalıyor.

4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var
Gökçen Kökden

Fransa'nın batı kıyısında Passage du Gois, dünya üzerindeki en tehlikeli ve şaşırtıcı seyahat rotalarından biri. Yaklaşık 4.2 km uzunluğundaki bu güzargah Atlantik Okyanusu'nun gelgitleri nedeniyle günün büyük bir bölümünde suyun altına gömülüyor.

4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var 1

Karşıdan karşıya geçişin sadece 15-20 dakika sürmesine rağmen, sürücülerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için yalnızca üç saatlik oldukça dar bir zaman pencereleri bulunuyor.

ZAMANLA AMANSIZ BİR YARIŞ VE HAYATİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var 2

Bu gizemli yolda yolculuk yapmak, son derece ciddi bir planlama gerektiriyor. Suyun aniden yükseldiği anlarda paniğe kapılıp yolda mahsur kalan sürücüler ve yayalar için güzergah boyunca dokuz adet özel yükseltilmiş sığınak kulesi inşa edilmiş. Yetkililer, sadece başka bir büyük aracın suya girmiş olmasına güvenerek sularla kaplanmaya başlamış bir yola kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda sürücüleri şiddetle uyarıyor.

Lapland Famille şirketinden deneyimli seyahat uzmanı Alex Dyer, tatil planlarının aniden değişebileceğini vurgulayarak, sürücülere her ihtimale karşı 1971 yılında inşa edilen ve sadece 8 kilometre uzaklıktaki modern Noirmoutier köprüsünü alternatif bir kaçış rotası olarak hazırda tutmalarını tavsiye ediyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI

4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var 3

Eğer Avrupa seyahatinizde bu eşsiz rotayı deneyimlemek istiyorsanız, bazı hayati detayları göz önünde bulundurmanız şart. İşte sular altındaki bu yolu ziyaret etmeden önce bilmeniz gerekenler:

Gelgit saatlerini kesinlikle doğru ayarlayın: Güvenli geçiş yapabileceğiniz yalnızca üç saatlik bir pencere vardır. Yola çıkmadan önce o günkü gelgit saatlerini ve su seviyesi katsayılarını yerel kaynaklardan mutlaka kontrol edin.

4 kilometrelik yol günde iki kez kayboluyor! Buradan geçmek için sadece 3 saatiniz var 4

Alternatif rotaları kullanmaktan çekinmeyin: Eğer zamanlamada geç kalırsanız riske girmeyin; adaya kesintisiz ulaşım sağlayan Noirmoutier Köprüsü'nü tercih edin.

Suların tamamen çekildiği anlarda yol kenarında kıyı balıkçılığı yapabilir, büyüleyici doğa fotoğrafları çekebilir veya her yıl burada düzenlenen efsanevi "zamana karşı koşu" yarışlarına şahit olabilirsiniz.

Önünüzdeki bir aracın sulara rağmen inatla ilerlemeye çalışması, yolun sizin için de güvenli olduğu anlamına asla gelmez. Yalnızca resmi kurallara uyun.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa yol
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