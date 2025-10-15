4 kişiyi zehirleyerek öldürdü! Hukuk öğrencisi seri katil çıktı, itirafları kan dondurdu

Brezilya’da hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes beş ay içinde dört kişiyi zehirleyerek öldürdü. 36 yaşındaki kadın, dört kişiye zehirli kahve zehirli yiyecekler verdi.

Cinayetlerden önce zehirin etkisini test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü de itiraf etti. Kendisini kiracı olarak gösteren Fernandes, ocak ayında Guarulhos’ta Marcelo Fonseco’u zehirleyip cesedini çürümeye terk etti. Çöpçatanlık uygulamasından tanıştığı Maria Aparecida Rodrigues’i de nisan ayında evinde zehirli kahve içirerek öldürdü.

SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Polisler Fernandes’in ikiz kardeşi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da cinayetlere yardım ettiğini belirledi. Ayrıca zanlının kısa süreli birliktelik yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres’i, “hamileyim” yalanıyla kandırarak milkshake içine karıştırdığı zehirle öldürdüğü bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Halisson Ideiao, “Ana Paula öldürmekten zevk alıyor. Motivasyonunun pek bir önemi yok, o öldürmek istiyor” dedi.