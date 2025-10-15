Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

4 kişiyi zehirleyerek öldürdü! Hukuk öğrencisi seri katil çıktı, itirafları kan dondurdu

Brezilya'da hukuk okuyan bir öğrenci beş ayda dört kişiyi zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı. 36 yaşındaki kadının itirafı ise kan dondurdu.

4 kişiyi zehirleyerek öldürdü! Hukuk öğrencisi seri katil çıktı, itirafları kan dondurdu

Brezilya’da hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes beş ay içinde dört kişiyi zehirleyerek öldürdü. 36 yaşındaki kadın, dört kişiye zehirli kahve zehirli yiyecekler verdi.

4 kişiyi zehirleyerek öldürdü! Hukuk öğrencisi seri katil çıktı, itirafları kan dondurdu 1

Cinayetlerden önce zehirin etkisini test etmek için 10 köpeği öldürdüğünü de itiraf etti. Kendisini kiracı olarak gösteren Fernandes, ocak ayında Guarulhos’ta Marcelo Fonseco’u zehirleyip cesedini çürümeye terk etti. Çöpçatanlık uygulamasından tanıştığı Maria Aparecida Rodrigues’i de nisan ayında evinde zehirli kahve içirerek öldürdü.

SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Polisler Fernandes’in ikiz kardeşi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da cinayetlere yardım ettiğini belirledi. Ayrıca zanlının kısa süreli birliktelik yaşadığı 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres’i, “hamileyim” yalanıyla kandırarak milkshake içine karıştırdığı zehirle öldürdüğü bildirildi.

4 kişiyi zehirleyerek öldürdü! Hukuk öğrencisi seri katil çıktı, itirafları kan dondurdu 2

Emniyet Genel Müdürü Halisson Ideiao, “Ana Paula öldürmekten zevk alıyor. Motivasyonunun pek bir önemi yok, o öldürmek istiyor” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul birincisiydi telefona bağımlı hale geldi! 3 yıldır evden çıkmıyor: Duş almıyor, tırnaklarını kesmiyorOkul birincisiydi telefona bağımlı hale geldi! 3 yıldır evden çıkmıyor: Duş almıyor, tırnaklarını kesmiyor
15 sene ölüyle yaşamışlar! Su basınca ortaya çıktı15 sene ölüyle yaşamışlar! Su basınca ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.