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4 milyar dolarlık dev proje: Denizin üstüne demirden adacıklar inşa edecekler

Katar açıklarında hayata geçirilecek dev petrol ve doğal gaz projesinde çalışmalar başladı. 4 milyar dolar değerindeki projede 60'tan fazla deniz üstü ada tesisi, 40 boru hattı ve deniz altı kablosu yer alacak. Projenin inşasında 130 bin tondan fazla çelik kullanılacak.

4 milyar dolarlık dev proje: Denizin üstüne demirden adacıklar inşa edecekler
Çiğdem Berfin Sevinç

Çin merkezli Offshore Oil Engineering Co. Ltd. (COOEC), Katar'daki Bul Hanine petrol sahası için hazırlanan dev projenin inşasına başladı. Çalışmalar, 15 Eylül'de Çin'in Şantung eyaletindeki Qingdao kentinde bulunan Uluslararası Yüksek Teknoloji Ekipmanları Üretim Üssü'nde başladı.

Finansmanı ve geliştirilmesi KatarEnergy tarafından üstlenilen proje, Çinli bir şirketin gerçekleştirdiği en büyük uluslararası açık deniz petrol ve doğal gaz projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

60'TAN FAZLA TESİS VE 40 BORU HATTI YAPILACAK

Proje kapsamında deniz üstünde petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde kullanılacak 60'tan fazla bağımsız tesisin inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca 40 boru hattı ve deniz altı kablosu kurulacak.

4 milyar dolarlık dev proje: Denizin üstüne demirden adacıklar inşa edecekler 1

Çalışmalar yalnızca yeni tesislerin yapımıyla sınırlı kalmayacak. Mevcut platformlarda değişiklikler yapılırken kullanım ömrünü tamamlayan bazı yapıların da sökülerek kaldırılması planlanıyor.

Projenin büyüklüğü, kullanılacak malzeme miktarına da yansıyor. İnşaat sürecinde 130 bin tondan fazla çelik kullanılacak.

İNŞAATTAN KURULUMA KADAR TÜM AŞAMALAR YÜRÜTÜLECEK

Bul Hanine projesi, mühendislik çalışmalarından ekipman tedarikine, inşaattan nakliye ve deniz üstü kuruluma kadar birçok aşamayı kapsıyor. Tesislerin devreye alınması da şirketin sorumlulukları arasında bulunuyor.

Projenin karmaşık yapısı nedeniyle tüm aşamaların koordineli yürütülmesi için entegre bir yönetim sistemi oluşturuldu. İnşaat sürecinde dijital üç boyutlu modelleme ve mühendislik simülasyonlarından da yararlanılması planlanıyor.

*(Haber içi kullanılan görsel:chinanews.com.cn
iç görsel: yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)*

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Anahtar Kelimeler:
Çin deniz demir ada
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