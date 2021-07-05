Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

05.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Temmuz Pazar günü Masterchef Türkiye, Baş Belası, Menajerimi Ara, Dağ 2, Operasyon 41 gibi dizi ve programlar yayınlandı. 4 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları, izleyicinin ilgisine göre belirlendi.

4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

Dün yayımlanan dizi, film, yarışma ve programların reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı. Kanal D'de Operasyon 41, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Robin Hood, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Dağ 2 ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı reytinglerde yarıştı.

4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Baş Belası”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Baş Belası”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlar üzerinde korkunç deneylere imza atan jinekolog: James Marion SimsKadınlar üzerinde korkunç deneylere imza atan jinekolog: James Marion Sims
Telefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsinizTelefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsiniz
“Yiyip yiyip kilo almıyorum” diyenlerin sırrı çözüldü“Yiyip yiyip kilo almıyorum” diyenlerin sırrı çözüldü
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Pamuk Prenses seçilmişti! Ten rengi nedeniyle eleştirildi

Pamuk Prenses seçilmişti! Ten rengi nedeniyle eleştirildi

Arkadaşını yemişti! Yamyamlığını yazdığı kitapta anlattı

Arkadaşını yemişti! Yamyamlığını yazdığı kitapta anlattı

İşlerinden istifa ettiler! Özgür bir yaşam için yola çıktılar

İşlerinden istifa ettiler! Özgür bir yaşam için yola çıktılar

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.