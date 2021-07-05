4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi ya da program birinci oldu?

Dün yayımlanan dizi, film, yarışma ve programların reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı. Kanal D'de Operasyon 41, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Robin Hood, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Menajerimi Ara, TRT 1'de Dağ 2 ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı reytinglerde yarıştı.
4 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Baş Belası”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Baş Belası”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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