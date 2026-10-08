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Samsung, telefon üretimini yüzde 30'a varan oranda azaltabilir! İşte nedeni

Samsung'un, bellek çipi krizinin etkisiyle yılın son çeyreğinde akıllı telefon üretimini yüzde 20 ila 30 oranında azaltmaya hazırlandığı öne sürüldü. RAM fiyatlarındaki artışın kararda önemli bir etken olduğu belirtiliyor.

Samsung, telefon üretimini yüzde 30'a varan oranda azaltabilir! İşte nedeni
Enes Çırtlık

Aylardır devam eden bellek çipi krizi, teknoloji şirketlerini zorlamayı sürdürüyor. Güney Kore merkezli Money Today'in yeni bir haberine göre Samsung, bu kriz nedeniyle akıllı telefon üretiminde önemli bir kesintiye gitmeye hazırlanıyor.

TEDARİKÇİLERDEN ÜRETİMİ AZALTMALARI İSTENDİ

Habere göre Samsung Mobile Experience (MX), tedarikçileriyle iletişime geçerek üretim hacimlerini yüzde 20 ila 30 oranında azaltmalarını istedi. Söz konusu kesinti, ekim-aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrek için geçerli.

Samsung, telefon üretimini yüzde 30 a varan oranda azaltabilir! İşte nedeni 1

Tahminlere göre Samsung'un yılı, daha önce öngörülen 270 milyon adet yerine yaklaşık 200 milyon adet akıllı telefon sevkiyatıyla kapatması bekleniyor.

Samsung, telefon üretimini yüzde 30 a varan oranda azaltabilir! İşte nedeni 2

Kararın arkasındaki önemli nedenlerden biri ise RAM fiyatlarındaki sert yükseliş. Haberde, 12 GB LPDDR5X RAM fiyatlarının yüzde 175 oranında arttığına dikkat çekiliyor.

Samsung, telefon üretimini yüzde 30 a varan oranda azaltabilir! İşte nedeni 3

Öte yandan, Galaxy S serisi amiral gemisi telefonlarının ocak-şubat dönemindeki lansmanı yaklaştığı için Samsung'un dördüncü çeyrekteki akıllı telefon üretimi geleneksel olarak diğer dönemlere kıyasla daha düşük oluyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung RAM
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