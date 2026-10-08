Samsung, telefon üretimini yüzde 30'a varan oranda azaltabilir! İşte nedeni

Aylardır devam eden bellek çipi krizi, teknoloji şirketlerini zorlamayı sürdürüyor. Güney Kore merkezli Money Today'in yeni bir haberine göre Samsung, bu kriz nedeniyle akıllı telefon üretiminde önemli bir kesintiye gitmeye hazırlanıyor.

TEDARİKÇİLERDEN ÜRETİMİ AZALTMALARI İSTENDİ

Habere göre Samsung Mobile Experience (MX), tedarikçileriyle iletişime geçerek üretim hacimlerini yüzde 20 ila 30 oranında azaltmalarını istedi. Söz konusu kesinti, ekim-aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrek için geçerli.

Tahminlere göre Samsung'un yılı, daha önce öngörülen 270 milyon adet yerine yaklaşık 200 milyon adet akıllı telefon sevkiyatıyla kapatması bekleniyor.

Kararın arkasındaki önemli nedenlerden biri ise RAM fiyatlarındaki sert yükseliş. Haberde, 12 GB LPDDR5X RAM fiyatlarının yüzde 175 oranında arttığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan, Galaxy S serisi amiral gemisi telefonlarının ocak-şubat dönemindeki lansmanı yaklaştığı için Samsung'un dördüncü çeyrekteki akıllı telefon üretimi geleneksel olarak diğer dönemlere kıyasla daha düşük oluyor.

Kaynak: GSMArena