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4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Kamerun oldukça ilginç tıbbi bir vakaya sahne oldu. 4 yaşındaki bir çocuğun bağırsaklarından bir tabak dolusu canlı kurt çıkarıldı.

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

Daily Mail'de yer alan habere göre küçük çocuk karın ağrısı, kusma, şişkinlik ve kabızlık şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından çocuk acilen ameliyata alındı. İsmi açıklanmayan çocuğa ascariasis (ince bağırsakta meydana gelen bağırsak kurdu enfeksiyonu) teşhisi kondu.

6 ay gibi uzun bir süredir şikayeti devam etmesine rağmen çocuğun, ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle hastaneye götürülmediği belirtildi.

Ameliyatın ardından orta çıkan tablo korkunçtu. Zira küçük çocuğun bağırsağından bir tabak dolusu canlı kurt çıkartıldı.

Ameliyatın ardından çocuğa ve ailesine oluşan enfeksiyona karşı antibiyotik tedavisi uygulanacağı belirtildi.

Uzmanlar dünyada 2-10 yaş arası 800 milyon çocukta bu hastalığın olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
bağırsak Kürt kamerun

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