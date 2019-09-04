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4 yaşında ailesini kaybetti 20 sene sonra internet taramasıyla ailesini buldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Bir tren yolculuğu sırasında dört yaşındayken Belarus’ta kaybolan ve kendisini esrarengiz bir biçimde Rusya’da bulan genç kadın, erkek arkadaşının ‘trendeki kız’ yazarak yaptığı basit bir internet araması neticesinde 20 yıl sonra ebeveynlerine kavuştu.

4 yaşında ailesini kaybetti 20 sene sonra internet taramasıyla ailesini buldu

24 yaşındaki Yulia Gorina, 4 yaşındayken Belarus’un başkenti Minks’ten Asipoviçı kentine doğru yaptıkları 100 kilometrelik yolculuk sırasında babasının uyuyakalması sonrası kayboldu. Kendisini esrarengiz bir biçimde Rusya’da bulan Gorina, burada kendisini evlat edinen bir aile tarafından büyütüldü. Gerçek ailesi ise, tüm çabalarına rağmen minik kızlarının izini bulamadı.

Olaydan 20 sene sonra genç kızın 31 yaşındaki erkek arkadaşı İlya Kryukov, yaptığı basit bir internet araması sonucu Gorina’nın gerçek ailesini buldu.

Yapılan DNA testinin ardından, Gorina’nın Viktor ve Lyudmila Moiseenko çiftinin kızı olduğu kanıtlandı. Onu yıllar önce kaybeden babası ise, kızına onu affetmesi için yalvardı.

Günümüzde 50’li yaşlarının sonunda olan çift, vakti zamanında kaybolan kızlarını bulmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak en nihayetinde kızlarının öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı.

2017 yılında dava yeniden açıldığında ise, polisin yaptığı yalan testini her ikisi de geçti.

Yulia’nın Asipoviç’ten Ryazan’a nasıl geçtiği hala bilinmiyor olsa da, kendisi yaptığı yolculuğu hayal meyal hatırladığını söylüyor. Olayda bir çiftin daha –muhtelemen kızı kaçıran- dahli olduğu düşünülüyor.

Yıllar sonra kavuştuğu ailesine sarılan Yulia, “Artık tüm yaşadıklarımın gerçek olduğunu biliyorum. DNA testi yaptırmış olsak da, testten önce de fotoğraflarını görür görmez onların ailem olduğunu anlamıştım. Birbirimize çok benziyoruz, aile olduğumuza hiç şüphem yok. Belarus’a gittiğimde yalnızca ebeveynlerimi değil, Dmitriy isimli ağabeyim ve Nadya isimli kız kardeşimi de bulmuş oldum” açıklamasını yaptı.

Yulia, 1999 yılında bulunduğu tren istasyonunun yer aldığı Ryazan şehrinde yaşıyor. Bu şehir, kaybolduğu Asıpoviçı’ya yaklaşık 885 kilometre uzaklıkta.

Yulia’nın öz annesi Lyudmila, “20 yıl insana bir ömür gibi geliyor. Ancak umudumuzu hiç kaybetmedik ve bir gün onu bulacağımıza inandık. Ve işte, sonunda kavuştuk” açıklamasını yaptı.

Yulia ise bugüne dek internet üzerinden ailesini bulmak için çok çabaladığını ancak her seferinde elinin boş kaldığını anlattı. Erkek arkadaşı İlya’ya hikâyesini anlatmasının ardından ise genç adam, internette Yulia’nın Rusya’da bulunmasından çok kısa bir süre önce Belarus’ta kaybolan bir kız çocuğuna dair haberleri buldu.

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