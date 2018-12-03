4 yıl sürdü: Maliyeti 2 milyon TL! İşte son hali

Tarih ve kültür uygarlık kenti Trabzon’un en önemli tarihi mekanlarından biri olan Kızlar Manastırı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yaptırılan manastır aslına uygun olarak restore edildi. 2014 yılının Mart ayında restorasyon çalışmalarına başlanan manastırda bulunan tarihi Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması projenin en önemli kısmını oluşturdu. 4 yıl süren restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 milyon TL'ye mal oldu.

Boztepe mahallesinde şehre hakim bir yamaçta bir bulunan manastır Pontus Kralı III. Alexios zamanında (1349-1390) iki teras üzerine inşa edildi. Yüksek bir koruma duvarı ile çevrilen manastır birkaç defa onarılsa da son şeklini 19. yüzyılda aldı. Şapel ve birkaç hücrenin bulunduğu manastırdaki kaya kilisesinin içerisinde kitabeler ve III. Alexios’un eşi Theodora ve annesi Eirene’nın portreleri yer alıyor. Kaya Kilisesi ve örneğine nadir rastlanan fresklerin gün yüzüne çıkarılması restorasyon projesinin en önemli kısmını oluştururken, restorasyonu tamamlanan ve önümüzdeki günlerde ziyaretçilerine açılacağı günü bekleyen Kızlar Manastırı'nın turizmde yeni bir cazibe merkezi olması bekleniyor.