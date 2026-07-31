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40 bin liralık ehliyet sevinci birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi! Tek hata her şeyi bitirdi

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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ehliyetini aldığı gün trafik cezasıyla karşılaşan aday sürücü, büyük bir şok yaşadı. Dron destekli trafik denetiminde yaya geçidindeki yayaya yol vermediği tespit edilen sürücüye önce para cezası uygulandı, ardından sürücü belgesi de iptal edildi. Kısa süre önce ehliyet aldığını belirten genç sürücünün sevinci yalnızca birkaç saat sürdü. İşte detaylar...

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, trafik ekiplerince dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetim sırasında yaya geçidindeki yayaya geçiş hakkı tanımadığı belirlenen Poyraz S.’nin kullandığı araç durduruldu.

40 bin liralık ehliyet sevinci birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi! Tek hata her şeyi bitirdi 1

EHLİYETİ ALDIĞI GÜN İPTAL EDİLDİ

Kısa süre önce aldığı otomobil ehliyetiyle aday sürücü olduğu tespit edilen Poyraz S.’ye yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Daha önce motosiklet ehliyeti bulunduğu ve trafik cezaları nedeniyle ceza puanının 25’e kadar düştüğü öğrenilen sürücü hayatının şokunu yaşadı.

İşlemle birlikte kalan ceza puanlarının da silinmesi üzerine aday sürücü statüsündeki Poyraz S.’nin ehliyeti iptal edildi. Genç sürücü ehliyetinin iptal edildiğini öğrenince bir süre kendine gelemedi.

40 bin liralık ehliyet sevinci birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi! Tek hata her şeyi bitirdi 2

"DAHA YENİ 40 BİN LİRA VERDİM"

Ehliyetini kısa süre önce aldığını söyleyen Poyraz S., "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli’ye geldim, ilk cezamı yedim" dedi, ehliyeti iptal edilince de polise "Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim" diyerek itiraz etti.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından araç, başka bir sürücüye teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ehliyet trafik ceza işlemleri
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