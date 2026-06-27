40 derece sıcaklarda akılalmaz karar: Klimalar tek tek kaldırılıyor

İngiltere'de sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşması ve aşırı sıcak nedeniyle kırmızı alarm verilmesi, klima kullanımına yönelik uygulamaları yeniden tartışmaya açtı.

BAZI EV SAHİPLERİNE KLİMALARI KALDIRMALARI SÖYLENDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra'nın bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlardan evlerine kurdukları klima ünitelerini kaldırmaları istendi. Kararların, Londra'da uygulanan planlama ve yapı düzenlemeleri kapsamında alındığı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemelerde, enerji tüketimi yüksek sistemler yerine öncelikle "pasif soğutma" yöntemlerinin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Yetkililer; pencere açılması, doğal hava akışının sağlanması, gölgelendirme yöntemleri ve vantilatör kullanımının ilk seçenekler arasında değerlendirilmesini öneriyor.

"DOĞAL HAVALANDIRMA" ÖNERİSİ TEPKİ ÇEKTİ

İngiliz basınında yer alan örneklerden birinde, Kuzey Londra'da yaşayan bir ev sahibinin mülkündeki iki klima ünitesini kaldırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bir başka vakada ise bir daire sakinine doğal havalandırma için pencere ve balkon kapılarını açık tutmasının önerildiği aktarıldı. Güvenlik endişelerini dile getiren vatandaşın itirazı ise kamuoyunda tartışma yarattı. Bazı ev sahipleri, gerekli şartları yerine getirdiklerini savunurken klima sistemlerinin kaldırılmasının özellikle aşırı sıcak günlerde yaşamı zorlaştırdığını ifade ediyor.

LONDRA PLANI TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Tartışmaların merkezinde, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan döneminde uygulamaya alınan "London Plan" isimli şehircilik politikası yer alıyor. 2021 yılında yürürlüğe giren planda, yeni yapıların mümkün olduğunca enerji yoğun klima sistemlerine ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanması hedefleniyor.

Bazı Londra belediyeleri ise klima kullanımına daha mesafeli yaklaşıyor. Örneğin Camden Belediyesi'nin yerel planında, klimaların enerji tüketimini artırdığı ve yerel sıcaklıkları yükseltebildiği gerekçesiyle kullanımının teşvik edilmediği belirtiliyor.

"KLİMALAR YASAKLANMADI" AÇIKLAMASI

İngiliz hükümeti ise kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından bir açıklama yaptı. Yetkililer, klima cihazlarının yasaklanmadığını vurgulayarak hem mevcut hem de yeni konutlarda kurulabileceklerini belirtti. Açıklamada ayrıca yerel yönetimlerin kuralları uygularken "sağduyulu" davranmaları gerektiği ifade edildi.

Londra Belediyesi de planlama kararlarının ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, enerji tüketimini azaltan yöntemlerin teşvik edildiğini bildirdi.

AVRUPA SICAK HAVA DALGASIYLA MÜCADELE EDİYOR

Klima tartışmaları sürerken Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 43 dereceyi aşmasının ardından yetkililer çeşitli önlemler aldı. Aşırı sıcak nedeniyle sağlık sorunları yaşayanların sayısında artış görülürken, demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini belirterek özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.