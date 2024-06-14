40 milyon liralık tazminat çok konuşulmuştu... Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı itiraflarıyla gündem oldu! 'Şiddet gördüm, korunmak için kapıya polis çağırdım'

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini 15 dakikada anlaşmalı olarak bitirmişti. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre magazin gündeminde yer edindi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR YAPTI

Dostça ayrıldıklarını söyleyen ikiliden Nagehan Alçı daha fazla kendini tutamadı ve evliliği boyunca şiddet gördüğünü itiraf etti. Alçı'nın peş peşe yaptığı açıklamalar da sosyal medyada gündem oldu.

İTİRAFLARI GÜNDEM OLDU

Alçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda; psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü ve bu olayların her seferinde üstünü örttüğünü söyledi.

Yıllarca boşanmaya cesaret edemediğini de dile getiren Alçı korunmak için kapıya polis bile çağırdığını açıkladı.







