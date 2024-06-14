MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 40 milyon liralık tazminat çok konuşulmuştu... Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı itiraflarıyla gündem oldu! 'Şiddet gördüm, korunmak için kapıya polis çağırdım'

40 milyon liralık tazminat çok konuşulmuştu... Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı itiraflarıyla gündem oldu! 'Şiddet gördüm, korunmak için kapıya polis çağırdım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında dünyaevine giren Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre konuşulmuştu. Nagehan Alçı daha fazla kendini tutamadı ve evliliği boyunca şiddet gördüğünü açıkladı. Alçı'nın itirafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

40 milyon liralık tazminat çok konuşulmuştu... Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı itiraflarıyla gündem oldu! 'Şiddet gördüm, korunmak için kapıya polis çağırdım'

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti, 2023 yılında 13 yıllık evliliklerini 15 dakikada anlaşmalı olarak bitirmişti. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği de uzun süre magazin gündeminde yer edindi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR YAPTI

Dostça ayrıldıklarını söyleyen ikiliden Nagehan Alçı daha fazla kendini tutamadı ve evliliği boyunca şiddet gördüğünü itiraf etti. Alçı'nın peş peşe yaptığı açıklamalar da sosyal medyada gündem oldu.

İTİRAFLARI GÜNDEM OLDU

Alçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda; psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü ve bu olayların her seferinde üstünü örttüğünü söyledi.

Yıllarca boşanmaya cesaret edemediğini de dile getiren Alçı korunmak için kapıya polis bile çağırdığını açıkladı.

1

2

3

4

5

6


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahliye oldu! 'Dilan' diyerek bağıra bağıra ağladıTahliye oldu! 'Dilan' diyerek bağıra bağıra ağladı
Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktıHasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı
Delikanlı oldu! Oğullarının son hali şaşırttıDelikanlı oldu! Oğullarının son hali şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya emniyete götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası... İfadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Türkiye'yi sarsan görüntüler buzdağının görünen kısmıymış

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Kendini 'yarı Türk' olarak tanıtıyordu! Ünlü isim 'mesajları' yüzünden kocası tarafından öldürüldü: O sırada evde 3 çocuğu da vardı

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.