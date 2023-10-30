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40 yaş küçük genç aşkı olay olmuştu! Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç'la canlı yayındayken hüngür hüngür ağladı

30.10.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yaparken sık sık gündem oluyor. Adından sıkça söz ettiren Erbil Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. Görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

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Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başladı.

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Sosyal medyada "Çok üzüldüm", "Bu yayına Merve Boluğur da katılmalıydı", "Desteğe ihtiyacı var", "Keşke izlemeseydim", "Genç sevgilisi nerede?" yorumları yapıldı.

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