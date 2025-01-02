40 yaş küçük sevgilisinden yine ayrıldı! Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan hakkında gündem yaratacak sözler! Ayrılığın nedeni...

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan, ardından bu cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük imam nikahlı sevgilisinden bir kez daha ayrıldı. Bir dargın bir barışık olarak birliktelik yaşayan ünlü çiftin ayrılık nedeni yine merak edildi.

AYRILIĞIN NEDENİ...

Yeni yıla sevgilisi Gülseren Ceylan’la dargın olmaları sebebiyle yalnız giren ünlü şovmen bu seferki küslüğün nedenini “Kavga filan asla. Biraz psikolojisi bozuk.” diyerek yanıtladı.

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’ın hemen evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediği iddialarını ise yalanlamadı.

Ünlü şovmenin bu açıklamalarından sonra Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı; "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım.

"BENİM İÇİN BİTTİ"

Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım"