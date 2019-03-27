40 yıl sonra kimliğine kavuştu! Nikah masasına oturdu

Esra Erol sayesinde 40 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Emine Bülbül, bugün canlı yayında kimliği olmadığı için resmi nikahla evlenemediği 24 yıllık eşi Ahmet Sezer ile nikah masasına oturdu. Canlı yayında nikah masasına oturan çiftin şahitliğini Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Esra Erol yaptı. Emine Sezer, yaptığı açıklamada “Her şey rüya gibi, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

FATMA ŞAHİN: OKUMAYA BAŞLATIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emine Sezer’e nikah hediyesini canlı yayında teslim etti. Şahin, “Şimdi kendisini okumaya başlatıyoruz, hastaneye gidebilmesi için önce okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. O iş bende. Hemen pazartesi başlıyoruz.” diyerek ailenin bundan sonraki hayatında destekçisi olacağını söyledi.

(İHA)

