Mynet Trend

40 yıl sonra kimliğine kavuştu! Nikah masasına oturdu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 27.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

40 yıl sonra kimliğine kavuşan Emine Bülbül, eşiyle Esra Erol’da 24 yıl sonra nikah masasına oturdu.

40 yıl sonra kimliğine kavuştu! Nikah masasına oturdu

Esra Erol sayesinde 40 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Emine Bülbül, bugün canlı yayında kimliği olmadığı için resmi nikahla evlenemediği 24 yıllık eşi Ahmet Sezer ile nikah masasına oturdu. Canlı yayında nikah masasına oturan çiftin şahitliğini Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Esra Erol yaptı. Emine Sezer, yaptığı açıklamada “Her şey rüya gibi, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

2

FATMA ŞAHİN: OKUMAYA BAŞLATIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emine Sezer’e nikah hediyesini canlı yayında teslim etti. Şahin, “Şimdi kendisini okumaya başlatıyoruz, hastaneye gidebilmesi için önce okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. O iş bende. Hemen pazartesi başlıyoruz.” diyerek ailenin bundan sonraki hayatında destekçisi olacağını söyledi.

(İHA)

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
E-5'te sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! O maganda yakalandıE-5'te sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! O maganda yakalandı
Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildiAfyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esra erol kimlik canlı yayın nikah fatma şahin

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

E-5 Karayolu’nda sevgilisine dehşeti yaşatan motosikletli maganda yakalandı

E-5'te sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! O maganda yakalandı

Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Rüyada ateş görmek ne demek? Rüyada ateş görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada ateş görmek ne anlama gelir?

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Yola fırlayan köpeğe otobüs çarptı

Yola fırlayan köpeğe otobüs çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.