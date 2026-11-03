40 yıldır elektriksiz ve susuz yaşıyor! 74 yaşındaki adamın hayatı belgesel oluyor

Modern yaşamın sunduğu imkânlardan uzaklaşarak doğanın içinde yalnız bir hayat kuran Ken Smith, İskoçya'nın Highlands bölgesindeki Loch Treig kıyısında yaşıyor. Bölgede “Treig'in Münzevisi” olarak tanınan Smith'in hayatı, BBC Scotland'da yayımlanacak yeni bir belgeselle izleyicilerle buluşacak. Yönetmen Lizzie MacKenzie, son iki yıldır 74 yaşındaki adamın günlük yaşamını ve doğayla kurduğu ilişkiyi kayıt altına alıyor.

EN YAKIN YOLA ULAŞMAK İÇİN İKİ SAAT YÜRÜYOR

Aslen İngiltere'nin Derbyshire bölgesinden olan Ken Smith, İskoçya'nın Lochaber bölgesinde, Rannoch Moor yakınlarındaki uzak bir noktada yaşıyor. En yakın yola yaklaşık iki saatlik yürüyüşle ulaşılabilen bölgede bulunan ahşap kulübesini kendi elleriyle inşa etti.

Smith'in kulübesinde elektrik ve şebeke suyu bulunmuyor. Yaşamını sürdürmek için kendi sebzelerini yetiştiriyor, doğadan meyve topluyor ve gölde balık tutuyor. Yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiği bu yaşam biçimi, onu bölgede tanınan bir isim haline getirdi.

Şehir hayatından uzakta kurduğu düzen, yalnızca temel ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılamasına değil, aynı zamanda doğanın koşullarına uyum sağlamasına da dayanıyor.

HAYATINI DEĞİŞTİREN OLAYDAN SONRA YOLA ÇIKTI

Ken Smith'in münzevi yaşamı seçmesinin ardında hem doğaya duyduğu ilgi hem de geçmişte yaşadığı acılar bulunuyor.

Smith henüz 26 yaşındayken bir gece dışarı çıktıktan sonra bir grup kişinin saldırısına uğradı. Saldırının ardından beyin kanaması geçirdi ve 23 gün boyunca bilincini kaybetti. Doktorlar bir daha iyileşemeyeceğini ve yürüyemeyeceğini düşünüyordu. Ancak Smith iyileşerek bu beklentilerin aksini gösterdi.

Yaşadıklarının ardından seyahat etmeye karar veren Smith, yaklaşık 22 bin mil, yani 35 bin kilometreden fazla yol yürüdü. Ancak seyahatte olduğu sırada anne ve babası hayatını kaybetti. Smith, ailesinin ölüm haberini eve döndüğünde öğrendi.

Bu kaybın ardından yeniden uzaklaşmayı tercih eden Smith, sonunda İskoçya'nın ücra bir bölgesinde kendi kulübesini inşa ederek yalnız yaşamaya başladı.

İKİ KEZ ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTI

Yıllardır doğanın içinde yaşayan Smith, son yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla da karşılaştı. Ancak yaşadığı olaylar, uzak bölgedeki yaşamını sürdürme kararını değiştirmedi.

2019 yılında felç geçiren Smith, kişisel acil durum sinyal cihazını kullanarak yardım çağrısı gönderdi. GPS üzerinden iletilen sinyal, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir müdahale merkezi tarafından alındı ve İngiltere Sahil Güvenliği'ne bildirildi. Smith, ardından helikopterle Fort William'daki Belford Hastanesi'ne götürüldü.

Bir yıl sonra ise kulübesindeki odun yığınının üzerine devrilmesi sonucu yeniden yaralandı. Acil durum cihazını bir kez daha etkinleştiren Smith kurtarıldı. Olayda başından ve göğsünden hafif yaralanmalar yaşadı.

Bu olaylar, yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde tek başına yaşamanın beraberinde getirdiği riskleri de ortaya koydu. Smith'in acil durum cihazı, yardım ekiplerinin kendisine ulaşabilmesinde önemli rol oynadı.

“SON GÜNLERİM GELENE KADAR BURADA KALACAĞIM”

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Ken Smith'in kulübesinden ayrılmaya niyeti yok. Hayatının geri kalanını da aynı yerde geçirmek istediğini söyleyen Smith, geleceğe ilişkin beklentisini şu sözlerle anlattı:

“Son günlerim gelene kadar burada kalacağım, kesinlikle. Pek çok olay yaşadım ama hepsinden sağ çıkmış gibiyim.

“Bir gün yeniden hastalanmam kaçınılmaz. Herkesin başına geldiği gibi, bir gün benim de hayatımı sona erdirecek bir şey olacak.

“Ama 102 yaşıma kadar yaşayabileceğimi umuyorum.”

Smith'in yaşamını konu alan The Hermit of Treig adlı belgesel, yönetmen Lizzie MacKenzie'nin iki yıllık çekimlerinin ardından BBC Scotland'da yayımlanacak. Yapımın, modern yaşamdan uzak bir hayatı tercih eden Smith'in günlük mücadelesini ve geçmişinin bugünkü kararlarına nasıl yön verdiğini izleyiciye aktarması bekleniyor.