Baraj inşa edilince iki ülkenin sınırları tamamen değişti: Ada dışarıda kaldı!

Arjantin ve Paraguay, 1973 yılında Paraná Nehri'nin hidroelektrik potansiyelinden ortak yararlanmak amacıyla Yacyretá Anlaşması'nı imzaladı. Proje kapsamında iki ülke arasındaki nehir üzerine büyük bir hidroelektrik santrali ve baraj inşa edildi.

Barajın su tutmasıyla bölgenin görünümü değişti. Su seviyesinin planlanan yüksekliğe ulaşmasıyla baraj gölünün yüzölçümü yaklaşık 1.600 kilometrekareye çıktı. Bu alanın yaklaşık 807 kilometrekarelik bölümü Paraguay, 200 kilometrekarelik bölümü ise Arjantin sınırları içinde kaldı.

ARJANTİN'E AİT ADA PARAGUAY SULARIYLA ÇEVRİLİ KALDI

Projenin ardından ortaya çıkan en dikkat çekici değişiklik Apipé Grande Adası'nda yaşandı. Yaklaşık 42 kilometre uzunluğundaki ada, Arjantin'e ait olmasına rağmen çevresindeki sular Paraguay'ın kontrolüne geçti.

1981 yılında ada çevresindeki gemi geçiş güzergahı değiştirildi. Daha önce adanın kuzeyinden geçen ana kanalın yerine güneyden yeni bir kanal açıldı. İki ülke arasındaki sınırın Paraná Nehri'nin ana kanalına göre belirlenmesi nedeniyle Apipé Grande ve çevresindeki küçük adalar Paraguay sularıyla çevrili kaldı.

ADA HALKI İÇİN YENİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI

Coğrafi değişiklik, adada yaşayan insanların günlük hayatını da etkiledi. Balıkçılık ve deniz ulaşımı gibi faaliyetlerde Paraguay makamlarının izin ve kontrolleriyle karşı karşıya kalan ada sakinleri, yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Corrientes bölgesindeki yetkililer de konuyla ilgili itirazlarda bulundu. İki ülke arasındaki sınır anlaşmalarının nasıl yorumlanması gerektiği konusunda tartışmalar yaşandı.

Fotoğraf kaynak: Diario Uno