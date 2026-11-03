Önce gölet kazdı sonra üzerine evini yaptı! Salonunun zemininden balık tutuyor

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Paul Phillips, balık tutmayı o kadar çok seviyor ki bu hobisini oturduğu yerden istediği zaman yapabilecek hale getirdi. Kendi göletini oluşturan Paul, gölün üzerine ev yaptı.

SALONUN ZEMİNİNE BALIK TUTMAK İÇİN KAPAK YAPTIRDI

Phillips, salonun zeminine doğrudan gölete açılan özel bir kapak yaptırdı. Kapağı açtığında oltasını evin içinden suya bırakabiliyor. Böylece dışarı çıkmasına bile gerek kalmadan, sallanan sandalyesinde otururken balık tutabiliyor. Phillips'in sıra dışı evinin hikayesi 2014 yılına dayanıyor. Eylül 2014'te evin inşasına başladığında projesi komşularının da dikkatini çekti. Kısa süre içerisinde yerel basının ilgisini çeken ev, daha sonra uluslararası medyada da yer aldı.

Phillips, News On 6'a yaptığı açıklamada fikrin balık tutmaya olan tutkusundan doğduğunu belirterek, "Balık tutmayı seviyorum, her gün balık tutuyorum" dedi.

HER ŞEY BALIK TUTMASININ ENGELLENMESİYLE BAŞLADI

Phillips'in kendi göletini oluşturma fikri ise yaşadığı bir olayın ardından ortaya çıktı. Bir gün Oologah Gölü'nde balık tutarken yanına gelen bir kişi, bulunduğu yerde balık tutmasına izin verilmediğini ve durması gerektiğini söyledi.

Bu duruma oldukça sinirlenen Phillips, kimsenin kendisine balık tutamayacağını söyleyemeyeceği kendisine ait bir yer yapmaya karar verdi. Phillips o an aklından, "Bir gün kimsenin bana burada balık tutamazsın diyemeyeceği, kendime ait bir yerim olacak" diye geçirdiğini anlattı.

ÖNCE GÖLETİ KAZDI, SONRA ÜZERİNE EV YAPTI

Kararının ardından harekete geçen Phillips, bir buldozer kiralayarak arazisine büyük bir gölet kazdı. Daha sonra göletin bir köşesine yaklaşık 172 metrekarelik bir ev inşa ettirdi. Evin yapımında çalışan marangoz Randy Aschlerman da kariyeri boyunca daha önce böyle bir yapı inşa etmediğini ancak projenin çalıştığı en eğlenceli işlerden biri olduğunu söyledi.

Phillips, göletini komşularıyla paylaşmaktan da çekinmedi. Balık tutmayı seven komşularının göletten yararlanmasına izin verdi. Ancak salonunun zeminindeki özel balık tutma alanı evin en sıra dışı özelliği olarak kaldı.

ŞİMDİ DAHA BÜYÜĞÜNÜ İSTİYOR

Phillips, çok sevdiği sıra dışı evini daha sonra satışa çıkardı. Bunun nedeni ise balık tutma tutkusundan vazgeçmesi değil. Tam tersine Phillips, daha büyük balıkların bulunduğu çok daha büyük bir göletin üzerine daha büyük bir ev yapmak istiyor.