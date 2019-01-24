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40 yıldır yavruları olmuyordu! Meğer 'küçük' bir sorun varmış

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 16:32 | Son Güncelleme

40 yıldır çiftleşmelerine rağmen bir türlü yavruları olmayan Luiza ve Hektor isimli timsahların sorununun sebebi belli oldu

40 yıldır yavruları olmuyordu! Meğer 'küçük' bir sorun varmış

Polonya’daki yaşam parkında bakılan Luiza ve Hektor isimli timsahların, 40 yıldır çiftleşmelerine rağmen yavruları olmuyordu. İkisi de kısır değildi.

Hektor, sevişirken çıkardığı seslerle ünlenecek kadar tutkulu bir âşık olmasıyla biliniyordu.

Uzmanlar, bu sorunu çözemiyordu. Yapılan incelemede Hektor’un penisinin üremek için yetersiz büyüklükte olduğu ortaya çıktı.

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timsah Çiftleşme yavru Luiza Hektor penis boyu

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