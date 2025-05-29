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40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! 'Hakaret' sayıldı, patronuna tepki yağdı

1984'ten beri Guernsey'deki Alliance süpermarketinde çalışan 56 yaşındaki Kevin Parsons'a emekleri için patronu tarafından verilen hediye tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı bu hediyenin hakaret içerdiğini söyledi.

40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! 'Hakaret' sayıldı, patronuna tepki yağdı

Bir işverenin bir süpermarket çalışanının 40. hizmet yılını, her vardiya için bir tane olmak üzere sadece 40 sosisli çörekle kutlaması gündem oldu. Sosyal medyada işveren eleştiri yağmuruna tutuldu.

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1984'ten beri Guernsey'deki Alliance süpermarketinde çalışan 56 yaşındaki Kevin Parsons'un patronları, onun 40.yılını bir sertifika, evi için tropikal temalı bir duvar resmi ve her vardiya için bir sosisli çörek ile kutladı. Kevin, hediyeleri kabul ederken, birçok kullanıcı bu hediyeleri hakaret olarak nitelendirdi.

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Mağazada düzenlenen törende konuşan Kevin, "Kelimelerle minnettarlığımı ifade edemem. Uzun bir 40 yıl oldu ama her dakikasının tadını çıkardım." dedi. Alliance sahibi Chris Fish, Kevin'in çalışma ahlakını ve topluma katkılarını övdü. Şirketteki kariyerinin başından beri onu 'örnek' bir çalışan olarak nitelendiren Kevin'in, kendisine elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

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MARKET SAHİBİNE TEPKİ

Popüler sosyal medya sayfası Pubity, yaşanan olayı Instagram'da bir paylaşınca kullanıcılar yorumsuz bırakmadı. "Bu gerçekten çok üzücü" , "Ciddi misin? 40 yıllık sadakati böyle mi onurlandırıyorsun? "Günümüzde insanların işlerini ciddiye almamalarına şaşmamak gerek." yorumları yapıldı.

Braye Road

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Anahtar Kelimeler:
hediye market
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