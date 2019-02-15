40 yıllık şüphe mezar açtırdı! Gördükleri karşısında şoke oldu

Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Adem Çarkçı, 40 yıl önce baba olmanın sevincini yalnız bir gün yaşayabildi. Kucağına alamadan vefat eden bir günlük bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, bebeğini defnettikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi, 3-4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile alakalı olarak haber ile karşılaşan Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına mezarın açılması için başvuruda bulundu.
POLİS GÖZETİMİNDE KAZILDI
Savcılığın kararı üzerine Süleymaniye Mahallesi'nde bebeğin gömülü olduğu mezar, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde kazıldı.
İNSAN KALINTISINA RASTLANMADI
Kazılan mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmazken, bir günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısı oluşmayacağı ifade edildi. 40 yıl süren şüphe mezarın kazılmasıyla birlikte giderilmiş oldu. (DHA)
Görüntü tepki çekmişti! Erdoğan talimat verdi: Hepsi yıkılacak
Kan donduran olay! Kızına işkence etti, söyledikleri pes dedirtti
Tanzim satış yeri vs market! Hangisi daha ucuz?
Doktorlar 'Yoğurt ye geçer' demişlerdi ama...
Elini ağzından çıkaramıyor!
Gözlerinizin sizi yanılttığı hissine kapıldınız mı? Bakın bakalım bu fotoğraflarda gözleriniz sizi yanıltacak mı?
Şeyma Subaşı'nın kitabının adı ne?
Kardeşlerin büyük dramı! Çok nadir görülüyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum