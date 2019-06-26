Mynet Trend

400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar

leyla.kader leyla.kader
YAŞAM  | 26.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, Türkiye'de kilosu 400 lira olan yalancı safranı boyayarak 40 bin liraya satan sahtekarlara karşı vatandaşları uyardı.

400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar

Ülkemizde büyük paraların döndüğü birçok üründe olduğu gibi kilogram fiyatı otomobil fiyatına satılan safranda da sahtekarlıkların olduğu ortaya çıktı. Sahtekarlar, ülkemizde yetişen yalancı safranı (aspir) boyayarak orijinal İran safranı diye satıp, yüz kat haksız kazanç elde ediyor.

AW738699_04

Safranda yapılan sahtekarlığı en ince ayrıntısına kadar anlatan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, "Safran bitkisinin ana vatanı İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya. İran safranını hiçbiri tutmuyor. Türkiye'de Safranbolu bölgesinde yetiştirilen safran diye bilinen bitki daha açık renkli, gerçek İran safranıyla alakası yok. Bunun adı aspir, ülkemizde ne yazık ki bunu gerçek safran diye satan satıcılarımız var. Aspirin rengi gerçeğine oranla açık kırmızıdır. Ama sahtekarlar bu renk konusunu da gıda boyasıyla boyayarak aşabiliyorlar. Kilosu 400 lira olan aspiri gerçek safran diye 40 bin liraya satıyorlar. Bunu ayırt etmek çok zor, orijinal safran da suya atınca kırmızı renk veriyor. Yalancı safran da suya atınca kırmızı renk veriyor. Bunu ayırt etmenin yolu, safranı elinize alıp kuvvetlice ovalamak. Sahtesinin boyası elinizi boyayacaktır. Gerçeği elinizde herhangi bir renk bırakmaz. Gerçek safran baharatını özellikle ülkemize gelen Arap ve Avrupalı turistler alıyor. Bunlar bu baharatı yemeklerde kullanıyor. Yemeklerde çok hoş bir aromatik tat bırakıyor. Ülkemizde bu baharat kullanılmıyor. Ben işletmemde yılda 5 kilo gerçek safran satıyorum. Bendeki safranın kilosu ise 25 bin lira" dedi.

AW738699_03

'ŞEKER HASTALARI BU KARIŞIMLAR İNSÜLİN KULLANMAYI BIRAKIYOR'

Özdemir, "Yaptığımız özel bitkisel karışımla şeker hastalarına insülin vurulmayı bıraktırıyoruz. 5 çeşit baharatı karıştırarak yaptığımız şeker hastalığı macununu sabahları aç karnına tüketen hastalar kısa sürede insülin vuruluyorsa iğne vurulmayı bırakıyor. Kimyasal şeker ilaçları hastalığı kökünden iyileştirmiyor. Sadece üstünü örtüyor. Kimyasal ilaçları bıraktığınız anda hastalık ilerliyor. Bitkisel ilaçlarda durum böyle değil, bitkisel ilaçlar hastalığı kökünden söküp atıyor. Yapmış olduğum karışım sayesinde çok hasta insülin vurulmayı bıraktı" şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklamaMADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama
Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecekUyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit safran dolandırıcı

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Ağaç adam isyan etti: Ne olur ellerimi kesin!

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Yanında olduğunu bile fark etmemişti! Çığlıkları sahili inletti

Yanında olduğunu bile fark etmemişti! Çığlıkları sahili inletti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

Meteoroloji'den son hava durumu uyarısı! (Tüm Türkiye'yi etkileyecek)

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Deniz ile ilgili sözler: Kısa veya İngilizce sözler ile Mevlana'dan denize dair çeşit çeşit güzel sözler

Denize dair en güzel alıntılar

Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 30 yıl hapis istemi

Çıplak görüntülerle şantaj ve cinsel istismara 30 yıl hapis istemi

Karaca yavrularını yakalayan kişiye 11 bin 709 lira ceza

Yakalayıp evine götürdü! 11 bin 709 lira ceza

Aldığı gibi kaçtı! Peşini bırakmadılar ama...

Aldığı gibi kaçtı! Peşini bırakmadılar ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.