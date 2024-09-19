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400 okula yüzde 300 zam, 500 okula hayalet sınıf cezası! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.09.2024 08:48
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların yüksek kitap fiyatlarına ilişkin, "Yüzde 300 zam yapan 400 civarındaki özel okula gerekli cezalar verildi." dedi. Bakan Tekin, LGS sorusunun neden daha önce iptal edilmediğini de açıkladı.

400 okula yüzde 300 zam, 500 okula hayalet sınıf cezası! Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da tarihi mekanları gezerek öğretmenlerle buluştu. Tekin, gezi sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap paralarıyla ilgili konuşan Bakan Tekin, yüzde 300'ün üzerinde zam yapan 400 okula gerekli cezaların verildiğini belirtti.

"EFT'YLE ÜCRET ALMAK SUÇTUR"

Bakan Tekin, "Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekiyor. Örneğin okul bu sene 20 bin liraya kitap sattıysa onu sisteme girecek ki biz seneye yapacağı fiyat artışını takip edebilelim. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç.Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış onlara hemen gerekli cezaları verdik." ifadelerini kullandı.

LGS’DEKİ SORU İPTALİ

NTV'de yer alan habere göre; Mahkeme tarafından iptal edilen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) soruyla ilgili de açıklamada bulunan Tekin, bu durumdan yaklaşık 10 bin öğrencinin etkilendiğini duyurdu.

Bakan Tekin, "İdare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Bu nedenle biz mağduriyet olmasın diye 'Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir' dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Onlara mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz dedik.'' diye konuştu.

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500 OKULA HAYALET SINIF CEZASI

Geçtiğimiz sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 okula ceza yapıldığını belirten Tekin, "Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz." dedi.

Bakan Tekin, "Lise sona geçen öğrencilerin önemli bir kısmı üniversite sınavına hazırlık için açık liseye geçiyor ve merdiven altı kurslara gidiyordu. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Mesela çocuk, 9. sınıfta 'ben açık liseye gideceğim' diyorsa buna karışmayız. Ama 9. sınıfta fen lisesine gidip kayıt yaptırıyor, dolayısıyla başka bir çocuğun oraya yerleşmesini engelliyor, 12. sınıfa geçince de 'ben açık liseye gidiyorum' diyor. Oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.

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özel okul meb yusuf tekin
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