400 yıllık sırrı çözülecek! Uzmanlar araştırıyor

Karadeniz'în en turistik noktalarından biri olan ve her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Uzungöl, bilim insanlarının merceğine alındı. Gölün oluşumuna neden olan heyelanın mekanizması bilimsel olarak incelenirken; başlatılan yeni projeyle, Uzungöl'ün yüz yıllar önce nasıl oluştuğu tüm yönleriyle araştırılıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle Türkiye'nin en çok bilinen doğa destinasyonları arasında bulunan Uzungöl'ün, 1600'lü yıllarda Şerah köyünün yerleştiği vadi yamaçlarından heyelan sonucu kayan toprak ve kayaların Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla 1600'lü yıllarda oluştuğu rivayet ediliyor.

HEYELANIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILACAK

Ancak bu heyelanın hangi koşullarda meydana geldiği, hangi jeolojik süreçlerle şekillendiği ve benzer risklerin günümüzde devam edip etmediği, başlatılan proje kapsamında bilimsel verilerle ortaya konulacak.

KTÜ'lü akademisyenler ve AFAD ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalarda jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik incelemelerle heyelanın tetikleyici unsurları belirlenecek. Elde edilecek veriler, yalnızca Uzungöl'ün geçmişine ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki olası afet risklerine karşı önleyici adımların atılmasına da katkı sağlayacak.

JEOLOJİK HİKAYESİ DE TANITILACAK

Eski bir heyelan gölü olan Uzungöl, bugün ahşap mimarisi ve dört mevsim sunduğu görsel zenginlikle dünya çapında tanınan bir destinasyon haline geldi. Bilim insanlarının yürüteceği bu proje, Uzungöl'ün yalnızca kartpostallık görüntülerden ibaret olmadığını, ardında güçlü bir jeolojik hikaye barındırdığını da gözler önüne serecek.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

