Müslüm Gürses’in ikizi gibi: 'Bu nasıl benzerlik?' dedirtti! Sokakta ilgi odağı oldu

Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren Baki Çiçek, usta sanatçının vefat yıl dönümünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde adeta 'Müslüm Baba' rüzgarı estirdi. Saç modeli, giyim tarzı ve tavırlarıyla efsane ismi aratmayan Çiçek, sokakta karşılaştığı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı; birçok kişi dönüp bir daha bakarken, hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Aslen Elazığlı olan ve Antalya'da yaşayan taksici Baki Çiçek, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'i anmak için İstanbul'da düzenlenen etkinliklerin ardından rotasını Kocaeli'ye çevirdi. İşleri nedeniyle Gebze'ye gelen Çiçek; giyim tarzı, saç şekli ve tavırlarıyla Gürses'i aratmayan görüntüsüyle ilçe sokaklarında adeta "Müslüm Baba" rüzgarı estirdi.

Gebze'de bir berbere ve kahvehaneye giderek çay içen Çiçek'i karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ünlü sanatçının benzeriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçek'in 30 yıllık taksicilik mesleğinin yanı sıra ses sanatçılığı yaptığı öğrenildi.

"ONA BENZEMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Müslüm Gürses'e rahmet dileyen Baki Çiçek, "Müslüm Gürses'e Allah rahmet eylesin. Üzüntüsünü yaşıyoruz. Dualarımız onunla, onun yeri her zaman başka. Ona benzemenin gururunu yaşıyorum, ne mutlu bana. Tabii bu benzerliği taşımak da önemli" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YILDIZIYDI, ONA BOŞUNA 'BABA' DENİLMEDİ"

Müslüm Gürses'in büyük bir değer olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Müslüm Gürses Türkiye'nin yıldızıydı, babasıydı. Ona boşuna 'Baba' denilmedi, o bunu fazlasıyla hak ediyor. İnsanların bana ilgi göstermesi çok güzel bir duygu. Eskiden 'Müslümcü' olmayanlar bile şimdi oldu. Ne yazık ki Türkiye'de yaşarken insanın değeri pek bilinmiyor, öldükten sonra kıymete biniyor. Müslüm Gürses büyük bir varlığımızdı" diye konuştu.

"AYAĞINA MI GELELİM?' DİYEREK BENİ KULİSE ÇAĞIRDI"

Müslüm Gürses ile tanışma hikayesini ve aralarındaki özel bağı da anlatan Çiçek, şunları kaydetti: "Müslüm Gürses ile 1999 yılında tanıştım. Ben onun sahne aldığı yerin 150-200 metre ilerisinde başka bir mekanda sahne alıyordum. Ben gece saat 00.00'da işi bırakıyordum, o da 00.00'da sahneye geliyordu. Gidip karşısına otururdum. İnsanlar bir ona, bir de bana bakardı. En sonunda beni kulise çağırdı ama çekinip gitmemiştim. Sonra 'Ayağına mı gelelim?' diyerek haber yolladı. Yanına gittim, elini öptüm. Bana çok saygılı biri olduğumu söyledi. Zamanla abi-kardeş gibi olmuştuk. Gündüzleri yanına gitmediğimde arar, nerede olduğumu sorardı."

Gürses ile birlikte aynı reklam filminde rol aldıklarını da hatırlatan Çiçek, "Beraber bir reklam filminde oynadık. Reklamın yönetmeni aslında benim yerime 'Başka biri oynasın' demişti ama Müslüm Baba 'Hayır' dedi ve o reklamda beraber oynadık. Bize de nasip oldu" ifadelerini kullandı.

