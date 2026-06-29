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41 dereceyi gören kentte polis, halkı tayzikli suyla serinletti

Almanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Berlin'de sıra dışı bir uygulamaya gidildi. Normalde toplumsal olaylarda kullanılan tazyikli su araçları, bu kez vatandaşları serinletmek için sokaklara çıkarıldı.

41 dereceyi gören kentte polis, halkı tayzikli suyla serinletti
Nilgün Arabacı

Almanya, yılın ilk büyük sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, Berlin polisi dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Tarihi meydanlar ve turistik bölgelerde konuşlandırılan tazyikli su araçları, yüksek basınç yerine hafif su püskürterek hem kent sakinlerini hem de turistleri serinletti.

Berlin polisinin iki su topu aracı, Brandenburg Kapısı, Potsdamer Platz ve Reichstag çevresinde dolaşarak bunaltıcı sıcaklardan bunalan kalabalıkların üzerine ince su püskürttü. Gösterilerde kullanılan güçlü su jetlerinin aksine, bu uygulamada vatandaşların güvenliği için düşük basınç tercih edildi.

Almanya'nın birçok bölgesinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı noktalarda termometreler 41,5 dereceyi gösterdi. Alman Meteoroloji Servisi'nin (DWD) geçici verilerine göre ülke, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak gecelerinden birini yaşadı. Saksonya eyaletindeki Kubschütz'te gece sıcaklığı 29,4 derecenin altına düşmedi.

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde havanın yeterince serinlememesinin sıcak hava dalgasının etkilerini daha da ağırlaştırdığına dikkat çekti. Pazar gününün sıcak hava dalgasının zirve noktası olması beklenirken, ülke genelinde 37 ila 41 derece arasında sıcaklık tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Berlin
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