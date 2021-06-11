420 metre uzunluğundaki tünele serinlemek için geliyorlar! Soğuk hava nedeniyle 5 dakikadan uzun duramıyorlar

Keban ilçesinde 1950’li yıllarda maden ocağı işletmeciliği amacıyla kazılan ve maden çıkmayınca bir müddet sonra kendi haline bırakılan tünel, yazın soğuk kışın da sıcak havasıyla "doğal klima" özelliği taşıyor. Fırat Nehri kıyısında bulunan 420 metre uzunluğu, ortalama 2 metre yüksekliğindeki tünel, bölge halkı tarafından ‘Soğuk Mağara’ olarak isimlendiriliyor. Bir girişimci tarafından lokantaya çevrilen mağaranın ön kısmı restoran, arka kısmı doğal buz dolabı olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle sıcaklıkların hissedilir derecede arttığı günlerde serinleten özelliği ile ilgi odağı haline gelen tünele giren vatandaşlar en fazla 20 metre ileri gidebiliyor. 5 dakikadan fazla duramayanlar ise üşüyerek çıkıyor.

“20 METREDEN İLERİ GİDEMEDİM”

Aşırı soğuktan dolayı 20 metreden ileriye gidemediğini belirten müşterilerden Ferhat Turgut, “ Sürekli Keban’a geliyorum, mağaraya girmek ilk defa nasip oldu. İçerisi nereden bakarsan dışarıdan 20 derece fark var. Dışarıda sıcaklık 30 ile 35 derece arası şuan burada donuyoruz. Nasıl yapılmış ve ne amaçla yapılmış bilmiyorum ama görülmesi gereken muazzam bir yer. Soğuk ve tüylerim diken diken oldu. İnsan yazın ortasında en fazla 5 dakika dayanabilir. Zaten fazla ileriye de gidemiyoruz, en fazla 20 metre ileri gelebildik çünkü soğuk. Tekrar geri döneceğiz, başka bir zaman mont giyinip daha ileri gitmeyi düşünüyoruz” dedi.