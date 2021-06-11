Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. 420 metre uzunluğundaki tünele serinlemek için geliyorlar! Soğuk hava nedeniyle 5 dakikadan uzun duramıyorlar

420 metre uzunluğundaki tünele serinlemek için geliyorlar! Soğuk hava nedeniyle 5 dakikadan uzun duramıyorlar

11.06.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 70 yıl öncesinde maden çıkartmak için kullanılan 420 metre uzunluğundaki tünel restore edilerek turizme kazandırıldı. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sıcaklıkların arttığı Elazığ’da vatandaşlar serinlemek için tünele adeta akın etti. Vatandaşların çoğu yemek yemeye değil, mağarayı görmeye gelirken, içeri girenler soğuk hava nedeniyle 5 dakikadan uzun süre kalamıyor.

Keban ilçesinde 1950’li yıllarda maden ocağı işletmeciliği amacıyla kazılan ve maden çıkmayınca bir müddet sonra kendi haline bırakılan tünel, yazın soğuk kışın da sıcak havasıyla "doğal klima" özelliği taşıyor. Fırat Nehri kıyısında bulunan 420 metre uzunluğu, ortalama 2 metre yüksekliğindeki tünel, bölge halkı tarafından ‘Soğuk Mağara’ olarak isimlendiriliyor. Bir girişimci tarafından lokantaya çevrilen mağaranın ön kısmı restoran, arka kısmı doğal buz dolabı olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle sıcaklıkların hissedilir derecede arttığı günlerde serinleten özelliği ile ilgi odağı haline gelen tünele giren vatandaşlar en fazla 20 metre ileri gidebiliyor. 5 dakikadan fazla duramayanlar ise üşüyerek çıkıyor.

“20 METREDEN İLERİ GİDEMEDİM”

3

Aşırı soğuktan dolayı 20 metreden ileriye gidemediğini belirten müşterilerden Ferhat Turgut, “ Sürekli Keban’a geliyorum, mağaraya girmek ilk defa nasip oldu. İçerisi nereden bakarsan dışarıdan 20 derece fark var. Dışarıda sıcaklık 30 ile 35 derece arası şuan burada donuyoruz. Nasıl yapılmış ve ne amaçla yapılmış bilmiyorum ama görülmesi gereken muazzam bir yer. Soğuk ve tüylerim diken diken oldu. İnsan yazın ortasında en fazla 5 dakika dayanabilir. Zaten fazla ileriye de gidemiyoruz, en fazla 20 metre ileri gelebildik çünkü soğuk. Tekrar geri döneceğiz, başka bir zaman mont giyinip daha ileri gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Keban’da yaşayan ve mağaraya sık sık geldiğini belirten vatandaşlardan Eren Arslan, “ Serinlemek için sık sık mağaraya geliyoruz. Dışarıda hava 35 ila 45 dereceyken içeriye girdiğinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşüyor. Burası bir doğal klima özelliği görüyor. Fırat Nehri’nden dolayı burada nem olduğu için sıcak oluyor. Biz de burada serinliyoruz. Zaten burada yarım saat durmamız bir günümüze bedel oluyor” diye konuştu.

“BUZDOLABI OLARAK KULLANIYORUZ”

TÜNEL

Mağarayı özel kılan sebepleri bir bir sayan Soğuk Mağara işletmesinin şefi olan Mustafa Duman ise “ Mağaramızın uzunluğu 420 metredir. 100 metre ileriden 800 metrelik yükseklikteki dağdan gelen bir hava var. Ondan dolayı bir hava sirkülasyonu oluyor. Mağaramızın derecesi 13’tür ve burayı buzdolabı olarak kullanıyoruz. Burası keşfedilmemiş bir mağara herkesi bekliyoruz. Buraya gelen en fazla 5 dakika durabiliyor” şeklinde konuştu.

Çevresindekilerin önerileri üzerine merakını gidermek adına mağaraya gelen Sameddin Celayir de, Buzluk Mağarası’nda gittiğini ancak soğuk havadan dolayı Soğuk Mağara’da o kadar içeride kalamadığını ve Elazığ bölgesinden böyle bir mağaranın olmasının mümkün olmadığını kaydetti.

(İHA)

Türkiye'nin Robinson Crusoe'u Ziya Dede'nin huzurlu yaşamı görenleri mest ettiTürkiye'nin Robinson Crusoe'u Ziya Dede'nin huzurlu yaşamı görenleri mest etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Türkiye’nin Maldivleri’ne akın ettilerTürkiye’nin Maldivleri’ne akın ettiler
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Firar edilmesi imkansız deniliyordu! Kaçmayı başardı

Firar edilmesi imkansız deniliyordu! Kaçmayı başardı

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

Eşinin vefatıyla şehri terk etti! Tek başına adada yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.