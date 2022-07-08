43 yaşındaki Mine Tugay yeşillikler içerisinde nefes kesti! "Şiir gibi, kitap gibi"

Daha önce ilk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip. Tugay, fitliği ve güzelliğiyle de sık sık gündeme geen ünlü isim geçtiğimiz günlerde mini elbiseli paylaşımıyla takipçilerini büyülemişti.

43 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY YEŞİLLİKLER İÇERİSİNDE POZ VERDİ!

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

43 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncudan bu kez yeşillikler içerisinde bir paylaşım geldi.

"ŞİİR GİBİ, KİTAP GİBİ"

Ünlü ismin pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir takipçisi ise Tugay'a "Şiir gibi, kitap gibi" yorumunda bulundu.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



