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43 yaşındaki Mine Tugay yeşillikler içerisinde nefes kesti! "Şiir gibi, kitap gibi"

08.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan 43 yaşındaki oyuncu, bu kez paylaştığı yeşillikler içerisindeki fotoğrafıyla nefes kesti.

43 yaşındaki Mine Tugay yeşillikler içerisinde nefes kesti! "Şiir gibi, kitap gibi"

Daha önce ilk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip. Tugay, fitliği ve güzelliğiyle de sık sık gündeme geen ünlü isim geçtiğimiz günlerde mini elbiseli paylaşımıyla takipçilerini büyülemişti.

43 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY YEŞİLLİKLER İÇERİSİNDE POZ VERDİ!

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle akıllara kazınan isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

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43 yaşında fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncudan bu kez yeşillikler içerisinde bir paylaşım geldi.

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"ŞİİR GİBİ, KİTAP GİBİ"

Ünlü ismin pozuna takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir takipçisi ise Tugay'a "Şiir gibi, kitap gibi" yorumunda bulundu.

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İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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MİNETUGAY11Ekran Alıntısı

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Mine Tugay medcezir öyle bir geçer zaman ki
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