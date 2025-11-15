43 yıldır aranıyordu! O tapınak sonunda bulundu!

Likya Uygarlığı'nın doğu kentlerinden Limyra Antik Kenti, Finike ilçesinin 9 kilometre kuzeydoğusundaki Toçak Dağı'nın eteklerinde. Likya Kralı Perikle'nin hüküm sürdüğü zamanlarda başkent olan Limyra, Bizans dönemindeyse bölgenin piskoposluk merkezi olmasıyla biliniyor.

Likya bölgesinin en çok kaya mezarına sahip kentlerinden Limyra, surları, 'Perikle Heroonu' adlı anıt mezarı, 6 bin kişilik tiyatrosu, Roma hamamı, 'Ptolemaion' anıtı, caddesi ve Gaius Sezar adına yapılan mezar anıtıyla gezilmesi gereken yerlerden biri. Kentte, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'yle birlikte Limyra kazı başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin tarafından yapılan kazılar devam ediyor.

Uzun yıllardır kentte olduğu tahmin edilen Zeus Tapınağı bulundu. Kentin batı bölümündeki çalışmalarla tapınağın bir bölümü ortaya çıkarıldı.

Doç. Dr. Kudret Sezgin şöyle konuştu:



"1982'den beri Epigrafik kaynaklardan bilinen ama yeri yıllardır tespit edilemeyen tapınak yapısını bulduk. Arkeolojik verilerle tapınağın klasik dönemde inşa edilmiş Zeus Tapınağı olduğu sonucuna vardık. Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu. Tapınağın ön cephesi 15 metre genişliğinde. Tapınağın üzerine Bizans döneminde bir sur inşa edilmiş. Kutsal oda, surun dış kısmında kalan, özel mülk olan portakal bahçesinin altında kalmış. Kamulaştırma çalışmalarını tamamladığımızda kazıları orada sürdüreceğiz."Kaynak: AA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır