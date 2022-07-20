45 yaşındaki Demet Şener fiziğiyle gençlere taş çıkardı! Mayolu pozlarına beğeni yağdı...

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. İki çocuk annesi eski manken, 45 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle adeta gençler taş çıkardı. Demet Şener'in bu paylaşımlarına birçok beğeni ve yorum yapıldı.

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Eski güzel manken ve iki çocuk annesi Demet Şener, tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Mor mayosuyla fiziğini sergileyen ünlü isim, güzelliği ve fit vücuduyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Şener'in bu pozlarına takipçileri, "Gerçekten çok zarifsiniz" yorumlarında bulundu.

AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, Tolga Arman ile yeni aşka yelken açmıştı.

Ünlü mankenin sevgilisiyle verdiği aşk pozuna beğeni yağmuru yağmıştı.

