47. İstanbul Maratonu'na son hazırlıklar: Hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Maratonu'nun 47.'si 2 Kasım'da gerçekleşecek. Maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği alternatif güzergahları açıkladı.

Burak Kavuncu

2 Kasım'da koşulacak maraton öncesinde İstanbul Valiliği'nden yol kapanışlarına dair önemli duyuru geldi. Maraton heyecanı teknolojiyle birleşiyor.

İstanbul, 2 Kasım 2025 Pazar günü 47. İstanbul Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu büyük spor etkinliği nedeniyle İstanbul Valiliği, maraton güzergahı üzerindeki bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak olan yol kapanışları, maratonun tamamlanmasına kadar devam edecek. Bu durum, özellikle Avrupa yakasında yaşayan ve çalışan İstanbullular için ulaşımda bazı zorluklara neden olabilir.

VALİLİK DUYURDU!

47. İstanbul Maratonu na son hazırlıklar: Hangi yollar kapalı olacak? 1

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kapanacak yollar arasında Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı, Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 güney katılımı ve Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kuzey katılımı bulunuyor. Sürücülerin bu güzergahları kullanmak yerine alternatif yolları tercih etmeleri önemle rica olunuyor. Valilik, alternatif güzergahlar hakkında detaylı bilgiyi kendi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

SADECE SPOR DEĞİL, ŞEHRİN TANITIMI İÇİN DE ÖNEMLİ

47. İstanbul Maratonu na son hazırlıklar: Hangi yollar kapalı olacak? 2

İstanbul Maratonu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda şehrin tanıtımına katkı sağlayan, farklı kültürleri bir araya getiren ve sosyal sorumluluk projelerine destek olan önemli bir organizasyon. Bu yılki maratona rekor sayıda katılım bekleniyor. Hem profesyonel atletler hem de amatör koşucular, bu tarihi parkurda ter dökecek. Maratonun, İstanbul'un spor turizmi potansiyelini daha da artırması bekleniyor.

İstanbul Maratonu'nun sorunsuz geçmesi için trafik düzenlemelerine uyulması ve alternatif güzergahların kullanılması büyük önem taşıyor.

