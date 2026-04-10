470 yıl sonra küllerinden doğuyor! Mimar Sinan'ın eşsiz eseri

İstanbul Fatih’te bulunan ve Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan 470 yıllık Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 7 ay önce başlanan çalışmalarla, tarihi yapının özgün mimarisinin korunarak yeniden gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Gökçen Kökden

Mimar Sinan'ın medrese ile camiyi aynı avlu içerisinde bulundurduğu eserde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, külliyenin Mimar Sinan’ın medrese ile camiyi aynı avlu içinde buluşturduğu nadir eserlerden biri olduğunu belirterek, “Mimar Sinan burada ibadet ve eğitimi aynı mekânda birleştirmiştir” dedi.

SONRADAN EKLENEN YAPILAR KALDIRILDI

Restorasyon kapsamında külliyenin özgün yapısını bozan eklentiler kaldırılırken, geçmiş yıllarda yapılan çimentolu müdahaleler de temizlendi. Yapıya zarar veren bu unsurların ortadan kaldırılmasıyla tarihi taş ve tuğla dokunun korunması amaçlanıyor.

Ayrıca yapılan raspa çalışmalarıyla kubbe ve diğer bölümlerdeki özgün detaylar ortaya çıkarıldı.

STATİK SORUNLAR TESPİT EDİLDİ

Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde yapının zemininde hareketlilik olduğu tespit edildi. Bu kapsamda yeni bir statik proje hazırlanırken, restorasyonun geleneksel malzeme ve yöntemlerle yürütüleceği belirtildi.

İlk etapta projeye dahil edilmeyen caminin de tespit edilen riskler nedeniyle restorasyon sürecine alınabileceği ifade edildi. Çalışmalar sırasında külliyede özgün kalem işi süslemelere ulaşıldı. Bu bezemelerin aslına uygun şekilde yeniden uygulanması planlanıyor.

YENİ YÜZÜYLE DAHA İŞLEVSEL OLACAK

Restorasyon tamamlandığında külliyenin hem mimari bütünlüğü güçlenecek hem de daha işlevsel ve erişilebilir bir alan haline gelmesi sağlanacak. Çalışmaların bölgenin kültürel mirasına önemli katkı sunması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Tarih Fatih Mimar Sinan
